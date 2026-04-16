Санкції - не завада? Іспанія закупила рекордну в історії партію газу з РФ

15:05 16.04.2026 Чт
3 хв
Як це їй вдалося, зважаючи на закриту Ормузьку протоку і санкції проти Росії?
aimg Олена Чупровська
Фото: як Іспанія встигла скористатися моментом і закупити багато газу з РФ (Getty Images)

Іспанія у березні 2026 року придбала найбільшу в своїй історії партію газу РФ - і це на тлі війни на Близькому Сході, який суттєво змінив структуру постачань енергоносіїв до Європи.

Як пише РБК-Україна, про це повідомило іспанське видання El País з посиланням на дані оператора газової системи Enagás.

Рекорд, якого ще не було

За даними Enagás, у березні Іспанія отримала 9 807 гігават-годин (ГВт·год) російського газу. Це більше, ніж під час енергетичної кризи 2023 року, коли ціни різко злетіли. Порівняно з лютим - ріст більш ніж удвічі.

Санкції ЄС формально обмежують закупівлі енергоносіїв з Росії, проте графік їх поступового запровадження дозволяє імпортувати газ з Москви до 2027 року.

Чому саме зараз

Аналітики газового ринку назвали кілька причин рекордних закупівель:

  • Напади США та Ізраїлю на Іран спричинили різке зростання цін на газ - з близько 30 євро за МВт·год до понад 60 євро. Наразі ціна на спотовому ринку TTF становить близько 42 євро.
  • Через бойові дії у Перській затоці Катар та ОАЕ різко скоротили експорт після ударів по власній енергетичній інфраструктурі.
  • Через санкції Росія має менше покупців, тому знижує ціни - і російський газ став вигіднішим за альтернативи.
  • Наприкінці квітня набуде чинності норма ЄС, яка забороняє купувати російський газ на спотовому ринку. Це могло підштовхнути трейдерів завчасно збільшити закупівлі.

Іспанія - не лише споживач

Країна має шість регазифікаційних заводів - у Барселоні, Картахені, Уельві, Більбао, Сагунто та Мугардосі. Це дозволяє великим міжнародним трейдерам зберігати там газ не лише для іспанського ринку, а й для перепродажу в інших напрямках.

Водночас і власне споживання зросло. Попит у березні збільшився на 2%, а використання газу для виробництва електроенергії - на 46,8%. Це пов'язано з тим, що оператор електромережі Red Eléctrica посилив роботу газотурбінних електростанцій для запобігання масштабним відключенням.

Що далі з російським газом

Великі оператори, як-от Naturgy, зберігають стабільні довгострокові контракти з Росією і не збільшують обсяги. Але наступного року ситуація може змінитися: ЄС планує заборонити імпорт скрапленого природного газу з Росії з січня, а трубопровідного - восени 2027 року.

Деякі держави-члени вже ставлять ці плани під сумнів - закрити російський маршрут без альтернатив складно.

Альтернативи шукають, але час іде

Іспанія активно шукає заміну. Переговори щодо збільшення потужності газопроводу Medgaz з Алжиру - основного постачальника країни - ще тривають. З часу приходу Дональда Трампа до влади закупівлі американського газу подвоїлися, частково в рамках торгових перемовин щодо тарифів.

Тим часом, попри санкції США, введені у січні 2025 року, російський "Газпром" поновив постачання скрапленого газу до Китаю. Вже здійснено другий рейс із заводу "Портовая" на Балтиці - до китайського порту Бейхай.

Як повідомляло РБК-Україна, США ще у листопаді 2025 року заявили про намір витіснити весь російський газ із Європи. Американські чиновники здійснювали поїздки до європейських країн, просуваючи власні енергоносії.

