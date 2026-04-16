Санкції - не завада? Іспанія закупила рекордну в історії партію газу з РФ

Іспанія у березні 2026 року придбала найбільшу в своїй історії партію газу РФ - і це на тлі війни на Близькому Сході, який суттєво змінив структуру постачань енергоносіїв до Європи.
Як пише РБК-Україна, про це повідомило іспанське видання El País з посиланням на дані оператора газової системи Enagás.
За даними Enagás, у березні Іспанія отримала 9 807 гігават-годин (ГВт·год) російського газу. Це більше, ніж під час енергетичної кризи 2023 року, коли ціни різко злетіли. Порівняно з лютим - ріст більш ніж удвічі.
Санкції ЄС формально обмежують закупівлі енергоносіїв з Росії, проте графік їх поступового запровадження дозволяє імпортувати газ з Москви до 2027 року.
Аналітики газового ринку назвали кілька причин рекордних закупівель:
Країна має шість регазифікаційних заводів - у Барселоні, Картахені, Уельві, Більбао, Сагунто та Мугардосі. Це дозволяє великим міжнародним трейдерам зберігати там газ не лише для іспанського ринку, а й для перепродажу в інших напрямках.
Водночас і власне споживання зросло. Попит у березні збільшився на 2%, а використання газу для виробництва електроенергії - на 46,8%. Це пов'язано з тим, що оператор електромережі Red Eléctrica посилив роботу газотурбінних електростанцій для запобігання масштабним відключенням.
Великі оператори, як-от Naturgy, зберігають стабільні довгострокові контракти з Росією і не збільшують обсяги. Але наступного року ситуація може змінитися: ЄС планує заборонити імпорт скрапленого природного газу з Росії з січня, а трубопровідного - восени 2027 року.
Деякі держави-члени вже ставлять ці плани під сумнів - закрити російський маршрут без альтернатив складно.
Іспанія активно шукає заміну. Переговори щодо збільшення потужності газопроводу Medgaz з Алжиру - основного постачальника країни - ще тривають. З часу приходу Дональда Трампа до влади закупівлі американського газу подвоїлися, частково в рамках торгових перемовин щодо тарифів.
Тим часом, попри санкції США, введені у січні 2025 року, російський "Газпром" поновив постачання скрапленого газу до Китаю. Вже здійснено другий рейс із заводу "Портовая" на Балтиці - до китайського порту Бейхай.
Як повідомляло РБК-Україна, США ще у листопаді 2025 року заявили про намір витіснити весь російський газ із Європи. Американські чиновники здійснювали поїздки до європейських країн, просуваючи власні енергоносії.