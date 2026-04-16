Санкции - не помеха? Испания закупила рекордную в истории партию газа из РФ

Испания в марте 2026 года приобрела крупнейшую в своей истории партию газа РФ - и это на фоне войны на Ближнем Востоке, которая существенно изменила структуру поставок энергоносителей в Европу.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщило испанское издание El País со ссылкой на данные оператора газовой системы Enagás.
По данным Enagás, в марте Испания получила 9 807 гигаватт-часов (ГВт-ч) российского газа. Это больше, чем во время энергетического кризиса 2023 года, когда цены резко взлетели. По сравнению с февралем - рост более чем вдвое.
Санкции ЕС формально ограничивают закупки энергоносителей из России, однако график их постепенного введения позволяет импортировать газ из Москвы до 2027 года.
Аналитики газового рынка назвали несколько причин рекордных закупок:
Страна имеет шесть регазификационных заводов - в Барселоне, Картахене, Уэльве, Бильбао, Сагунто и Мугардосе. Это позволяет крупным международным трейдерам хранить там газ не только для испанского рынка, но и для перепродажи в других направлениях.
В то же время и собственное потребление выросло. Спрос в марте увеличился на 2%, а использование газа для производства электроэнергии - на 46,8%. Это связано с тем, что оператор электросети Red Eléctrica усилил работу газотурбинных электростанций для предотвращения масштабных отключений.
Крупные операторы, такие как Naturgy, сохраняют стабильные долгосрочные контракты с Россией и не увеличивают объемы. Но в следующем году ситуация может измениться: ЕС планирует запретить импорт сжиженного природного газа из России с января, а трубопроводного - осенью 2027 года.
Некоторые государства-члены уже ставят эти планы под сомнение - закрыть российский маршрут без альтернатив сложно.
Испания активно ищет замену. Переговоры по увеличению мощности газопровода Medgaz из Алжира - основного поставщика страны - еще продолжаются. Со времени прихода Дональда Трампа к власти закупки американского газа удвоились, частично в рамках торговых переговоров по тарифам.
Между тем, несмотря на санкции США, введенные в январе 2025 года, российский "Газпром" возобновил поставки сжиженного газа в Китай. Уже осуществлен второй рейс с завода "Портовая" на Балтике - в китайский порт Бейхай.
Как сообщало РБК-Украина, США еще в ноябре 2025 года заявили о намерении вытеснить весь российский газ из Европы. Американские чиновники совершали поездки в европейские страны, продвигая собственные энергоносители.