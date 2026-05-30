Санкції загнали Росію в нову хвилю крадіжок технологій, - AP

За словами співрозмовників агентства, московські агенти створюють фальшиві компанії, вербують посередників та залучають кібершпигунів і хакерів, які збирають інформацію, що також може бути використана для атак на критичну інфраструктуру.

Чотири роки міжнародних санкцій обмежили можливості Москви закуповувати обладнання, технології та дослідження з Європи, тоді як війна в Україні обтяжила ключові галузі промисловості й підштовхнула країну до потенційної фінансової кризи.

"Вони справді знають, що їм потрібно", і докладають "серйозних зусиль" для придбання передових верстатів, заводського обладнання, досліджень та технологій подвійного призначення, заявив заступник керівника операцій Служби безпеки Швеції Крістоффер Веделін.

На що полює Росія

У Швеції Москва націлена на оборонну промисловість та розробки найсучаснішої зброї, зокрема винищувача Gripen. Також РФ намагається закупити камери та лазерні технології цивільного призначення, які можна інтегрувати у власні системи озброєння.

Директор Служби безпеки та розвідки Фінляндії Юха Мартеліус зазначив, що Росія прагне не відставати від Заходу в найближчі десятиліття.

"Ми говоримо про космічні технології, квантові... арктичні технології, морські технології", - сказав він, додавши, що космічні технології потрібні Москві "прямо зараз".

Росії також потрібні санкціоновані комп'ютерні технології та оновлення програмного забезпечення для верстатів.

Кібератаки та диверсії

Москва розгортає кібератаки проти європейських фірм та критичної інфраструктури, щоб зібрати інформацію, яку зможе використати, "коли матиме можливість і коли це виконає свою мету", сказав Веделін.

Він вказав на напад на шведську електростанцію минулого року - пов'язані з Росією суб'єкти намагалися "знищити" завод, але система виявила вторгнення. За його словами, атака частково була спрямована на підрив підтримки України з боку Заходу.

Веделін наголосив, що ця атака ознаменувала "зміну" в способі дій РФ: "Вони більше не так сильно переймаються потенційною атрибуцією після своєї діяльності, тому йдуть на більший ризик для досягнення своїх цілей".

Економічний тиск зростає

Дедалі агресивніша тактика може відображати внутрішню стурбованість щодо економіки, яка "зовсім не найкраще справляється", заявив голова Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін.

За словами Мартеліуса, близько третини ВВП Росії зараз іде на військові потреби.

Російські чиновники планували дефіцит бюджету в розмірі 3,7 трлн рублів (52,1 млрд доларів) на весь 2026 рік, а до кінця лютого він уже досяг близько 3,4 трлн рублів (47,9 млрд доларів), сказав Розін.

Він додав, що якщо тиск Заходу збережеться, Москва може зіткнутися з фінансовою кризою до кінця року.

За словами Розіна, розвіддані свідчать про похмуріший настрій серед російських чиновників за останні шість місяців.