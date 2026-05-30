Санкции загнали Россию в новую волну краж технологий, - AP

По словам собеседников агентства, московские агенты создают фальшивые компании, вербуют посредников и привлекают кибершпионов и хакеров, которые собирают информацию, которая также может быть использована для атак на критическую инфраструктуру.

Четыре года международных санкций ограничили возможности Москвы закупать оборудование, технологии и исследования из Европы, тогда как война в Украине обременила ключевые отрасли промышленности и подтолкнула страну к потенциальному финансовому кризису.

"Они действительно знают, что им нужно", и прилагают "серьезные усилия" для приобретения передовых станков, заводского оборудования, исследований и технологий двойного назначения, заявил заместитель руководителя операций Службы безопасности Швеции Кристоффер Веделин.

На что охотится Россия

В Швеции Москва нацелена на оборонную промышленность и разработки современного оружия, в частности истребителя Gripen. Также РФ пытается закупить камеры и лазерные технологии гражданского назначения, которые можно интегрировать в собственные системы вооружения.

Директор Службы безопасности и разведки Финляндии Юха Мартелиус отметил, что Россия стремится не отставать от Запада в ближайшие десятилетия.

"Мы говорим о космических технологиях, квантовых... арктических технологиях, морских технологиях", - сказал он, добавив, что космические технологии нужны Москве "прямо сейчас".

России также нужны санкционированные компьютерные технологии и обновление программного обеспечения для станков.

Кибератаки и диверсии

Москва разворачивает кибератаки против европейских фирм и критической инфраструктуры, чтобы собрать информацию, которую сможет использовать, "когда будет иметь возможность и когда это выполнит свою цель", сказал Веделин.

Он указал на нападение на шведскую электростанцию в прошлом году - связанные с Россией субъекты пытались "уничтожить" завод, но система обнаружила вторжение. По его словам, атака частично была направлена на подрыв поддержки Украины со стороны Запада.

Веделин подчеркнул, что эта атака ознаменовала "изменение" в способе действий РФ: "Они больше не так сильно озабочены потенциальной атрибуцией после своей деятельности, поэтому идут на больший риск для достижения своих целей".

Экономическое давление растет

Все более агрессивная тактика может отражать внутреннюю обеспокоенность относительно экономики, которая "совсем не лучше справляется", заявил глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

По словам Мартелиуса, около трети ВВП России сейчас идет на военные нужды.

Российские чиновники планировали дефицит бюджета в размере 3,7 трлн рублей (52,1 млрд долларов) на весь 2026 год, а к концу февраля он уже достиг около 3,4 трлн рублей (47,9 млрд долларов), сказал Розин.

Он добавил, что если давление Запада сохранится, Москва может столкнуться с финансовым кризисом до конца года.

По словам Розина, разведданные свидетельствуют о более мрачном настроении среди российских чиновников за последние шесть месяцев.