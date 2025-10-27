Санкції Трампа руйнують експорт російської нафти: від перевезень відмовилися грецькі танкери

Грецькі танкерні компанії, які, згідно з даними аналітиків, можуть експортувати третину російської нафти, відмовляються працювати з російськими нафтовими компаніями. Причиною є санкції США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

За неофіційною інформацією, з початку місяця грецькі танкери перевезли мінімум російської нафти. І це при тому, що цього року вони щомісяця вивозили з РФ від 10 до 20 млн барелів. Наразі перевезення нафти сорту Urals в основному здійснюють танкери так званого "тіньового флоту". Після посилення санкційного тиску з боку США вартість фрахту помітно зросла. Якщо раніше доставка однієї партії Urals з портів Приморськ і Усть-Луга в Індію обходилася приблизно в 7 млн доларів, то тепер середня ставка перевищила 8 млн доларів, а деякі судновласники підняли ціни до 10 млн доларів за рейс.