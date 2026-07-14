Санкції США випадково заблокували Telegram: що сталося

Засновник Telegram Павло Дуров був змушений публічно звернутися до оператора доменної зони .me через раптове вилучення адреси t.me із системи DNS внаслідок санкційних вимог США.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Meduza.
Сьогодні, 14 липня короткі посилання у форматі t.me перестали відкриватися по всьому світу.
Засновник Telegram Павло Дуров публічно звернувся у X до оператора доменної зони .me (компанії doMEn), яка у відповідь повідомила, що роботу сервісу тимчасово призупиняли через вимоги американського Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).
Як з'ясувалося, домен потрапив під обмеження помилково через санкції проти стороннього VPN-сервісу. Наразі роботу t.me повністю відновлено.
Збій став наслідком санкцій Міністерства фінансів США, запроваджених 13 липня проти сервісу First VPN Service (1VPNS) та його адміністратора Дмитра Рашевського.
У санкційному пресрелізі Мінфіну серед адрес сервісу було вказано його Telegram-канал: t.me/FirstVPNService.
Наступного дня, 14 липня, оператор доменної зони .me виконав формальний запит на блокування:
Сам домен t.me під санкціями не перебуває, тому блокування всієї адреси було помилкою.
Цікаво, що сам додаток Telegram під час збою працював без обмежень. Щоб зберегти роботу переходів на канали та профілі, месенджер тимчасово перенаправляв користувачів на свій старий домен telegram.me (який використовувався до кінця 2016 року).
Ці лінки відкривалися безпосередньо у додатку, хоча у веб-браузерах могли видавати помилку.
Після втручання Дурова та зняття статусу serverHold з боку doMEn стандартні посилання t.me знову працюють у повному обсязі.