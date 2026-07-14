Санкции США случайно заблокировали Telegram: что произошло

Сегодня, 14 июля, короткие ссылки в формате t.me перестали открываться по всему миру.

Основатель Telegram Павел Дуров публично обратился в соцсети X к оператору доменной зоны .me (компании doMEn), которая в ответ сообщила, что работу сервиса временно приостанавливали из-за требований американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Как выяснилось, домен попал под ограничение по ошибке из-за санкций против стороннего VPN-сервиса. В настоящее время работа t.me полностью возобновлена.

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Почему отключился домен t.me: детали санкционной ошибки

Сбой стал следствием санкций Министерства финансов США, введенных 13 июля против сервиса First VPN Service (1VPNS) и его администратора Дмитрия Рашевского.

В санкционном пресс-релизе Минфина среди адресов сервиса был указан его Telegram-канал: t.me/FirstVPNService.

На следующий день, 14 июля, оператор доменной зоны .me выполнил формальный запрос на блокировку:

Вместо блокировки конкретного адреса (невозможно сделать без участия самого Telegram), компания doMEn установила для всего домена t.me статус serverHold;

Это привело к извлечению домена из системы DNS и полной нетрудоспособности коротких ссылок по всему миру.

Сам домен t.me под санкциями не находится, поэтому блокировка всего адреса была ошибкой.

Временное решение во время сбоя

Интересно, что само приложение Telegram во время сбоя работало без ограничений. Чтобы сохранить работу по переходам на каналы и профили, мессенджер временно перенаправлял пользователей на свой старый домен telegram.me (использовавшийся до конца 2016 года).

Эти ссылки открывались непосредственно в приложении, хотя в веб-браузерах могли выдавать ошибку.

После вмешательства Дурова и снятия статуса serverHold со стороны doMEn стандартные ссылки t.me снова работают в полном объеме.