ua en ru
Пн, 13 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Telegram частково перестав працювати по всьому світу

23:58 13.07.2026 Пн
2 хв
Сам месенджер продовжує працювати
aimg Катерина Коваль
Telegram частково перестав працювати по всьому світу Фото: зафіксовані лише часткові проблеми в роботі месенджера (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Короткі посилання Telegram у доменній зоні .me перестали працювати по всьому світу через блокування з боку реєстру Чорногорії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ресурси з відстеження роботи соціальних мереж.

Що саме сталося

За попередніми даними, реєстр Чорногорії, який керує доменною зоною .me, заблокував домен t.me.

Через це короткі посилання Telegram не відкриваються у браузерах.

Проблема стосується виключно вебверсій та переходів за посиланнями у браузерах.

Telegram частково перестав працювати по всьому світуФото: користувачі повідомляють про перебої в роботі месенджера (downdetector.com.ua)

Чи працює сам месенджер

Попри збої в роботі доменного імені, сам сервіс залишається повністю доступним для користувачів. Десктопна версія програми та мобільні додатки Telegram продовжують працювати у штатному режимі - блокування зачепило лише вебресурс, який використовує доменну зону Чорногорії.

Нагадаємо, повне блокування Telegram в Україні не допоможе остаточно вирішити проблему вербування громадян ворожими спецслужбами - такий крок може дати лише тимчасовий ефект. Про це заявляв заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, за словами якого 82% розкритих терактів були скоєні людьми, завербованими через Telegram.

Раніше за обмеження роботи месенджера також висловлювались міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та глава Офісу президента Кирило Буданов, проте не пропонували повністю блокувати платформу.

Водночас, за даними опитувань, понад 75% українців не підтримують блокування Telegram, але виступають за посилення контролю за його роботою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Telegram Чорногорія
Новини
Нафтопереробка в РФ відкотилася на 21 рік назад завдяки українським ударам
Нафтопереробка в РФ відкотилася на 21 рік назад завдяки українським ударам
Аналітика
РФ готує власні мідлстрайки: в оборонці спрогнозували, чим відповість Кремль
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech РФ готує власні мідлстрайки: в оборонці спрогнозували, чим відповість Кремль