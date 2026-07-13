Telegram частково перестав працювати по всьому світу

Короткі посилання Telegram у доменній зоні .me перестали працювати по всьому світу через блокування з боку реєстру Чорногорії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ресурси з відстеження роботи соціальних мереж.

Попри збої в роботі доменного імені, сам сервіс залишається повністю доступним для користувачів. Десктопна версія програми та мобільні додатки Telegram продовжують працювати у штатному режимі - блокування зачепило лише вебресурс, який використовує доменну зону Чорногорії.

Проблема стосується виключно вебверсій та переходів за посиланнями у браузерах.

Через це короткі посилання Telegram не відкриваються у браузерах.

Нагадаємо, повне блокування Telegram в Україні не допоможе остаточно вирішити проблему вербування громадян ворожими спецслужбами - такий крок може дати лише тимчасовий ефект. Про це заявляв заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, за словами якого 82% розкритих терактів були скоєні людьми, завербованими через Telegram.

Раніше за обмеження роботи месенджера також висловлювались міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та глава Офісу президента Кирило Буданов, проте не пропонували повністю блокувати платформу.

Водночас, за даними опитувань, понад 75% українців не підтримують блокування Telegram, але виступають за посилення контролю за його роботою.