Санкції США ускладнили роботу МКС, який видав ордер на арешт Путіна, - AP
Міжнародному кримінальному суду стає дедалі складніше виконувати свою роботу. Причина цього - американські санкції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За інформацією видання, на тлі санкцій США головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан втратив доступ до своєї електронної пошти через відповідне рішення Microsoft, а його банківські рахунки було заморожено. Водночас американським співробітникам МКС повідомили, що в разі поїздки до США їм загрожує арешт.
Деякі неурядові організації припинили співпрацю із судом, а керівники однієї з них навіть не відповідають на електронні листи співробітників суду.
"Санкції не дадуть змоги жертвам отримати доступ до правосуддя", - зазначила Ліз Евенсон, директор з питань міжнародного правосуддя в організації Human Rights Watch.
При цьому шість високопоставлених співробітників припинили свою роботу в суді через побоювання з приводу санкцій.
Одна з причин, через яку суд опинився в скрутному становищі, полягає в тому, що він значною мірою залежить від підрядників і неурядових організацій. За словами нинішніх і колишніх співробітників МКС, ці компанії та групи скоротили роботу від імені суду, оскільки побоювалися стати мішенню для американської влади.
Один із неназваних співробітників МКС уже задається питанням, чи зможе суд протриматися наступні чотири роки.
Санкції США проти МКС
Нагадаємо, США 13 лютого оголосили санкції проти головного прокурора МКС Каріма Хана. Причиною стало те, що суд видав ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.
До слова, МКС ще 2023 року видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Суд встановив, що глава Кремля причетний до депортації українських дітей до Росії.
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