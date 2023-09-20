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Прокурор МКС висловився про ордер на арешт Путіна: Нами рухає не політика, а докази

Середа 20 вересня 2023 03:56
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Прокурор МКС висловився про ордер на арешт Путіна: Нами рухає не політика, а докази Фото: Карім Хан, прокурор Міжнародного кримінального суду (icj-cij.org)
Автор: Володимир Костирін

Рішення головного прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо видачі ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна, а також дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової у справі про незаконну депортацію українських дітей було прийнято, виходячи з доказової бази.

Про це заявив сам прокурор МКС Карім Хан, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Як зазначив головний прокурор Гааги на заході "Боротьба за майбутнє: українські діти у війні" на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, це став "надзвичайно трагічний і безмірно сумний момент", коли незалежні судді відчули себе вимушеними під вагою доказів видати ордери на арешт лідера держави та постійного члена Ради Безпеки, а також "так званого комісара у справах дітей".

Також Хан нагадав, що за кілька тижнів до видачі ордера він побував в Україні на лінії фронту на півдні країни, де потрапив до дитячого будинку, де дітей не було, що вразило його.

Прокурор МКС наголосив при цьому, що ними "рухає не політика чи емоції, а докази, і ці докази змусили нас рухатися у певному напрямку".

Хан додав, що голоси дітей мають бути почуті у залі суду.

Депортація РФ українських дітей та ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна за звинуваченням у викраденні українських дітей.

Рішення МКС може значно обмежити можливість диктатора виїжджати за кордон, оскільки у 123 країнах він може бути заарештований. Зазначимо, що цей ордер діятиме до кінця його життя.

Додамо, що нещодавно МКС відкрив у Києві польовий офіс - найбільше представництво суду за межами Гааги.

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