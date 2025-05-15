Санкции США осложнили работу МУС, который выдал ордер на арест Путина, - AP
Международному уголовному суду становится все сложнее выполнять свою работу. Причина этому - американские санкции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
По информации издания, на фоне санкций США главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потерял доступ к своей электронной почте из-за соответствующего решения Microsoft, а его банковские счета были заморожены. При этом американским сотрудникам МУС сообщили, что в случае поездки в США им грозит арест.
Некоторые неправительственные организации прекратили сотрудничество с судом, а руководители одной из них даже не отвечают на электронные письма сотрудников суда.
"Санкции не позволят жертвам получить доступ к правосудию", - отметила Лиз Эвенсон, директор по вопросам международного правосудия в организации Human Rights Watch.
При этом шесть высокопоставленных сотрудников прекратили свою работу в суде из-за опасений по поводу санкций.
Одна из причин, по которой суд оказался в затруднительном положении, заключается в том, что он в значительной степени зависит от подрядчиков и неправительственных организаций. По словам нынешних и бывших сотрудников МУС, эти компании и группы сократили работу от имени суда, поскольку опасались стать мишенью для американских властей.
Один из неназванных сотрудников МУС уже задается вопросом, сможет ли суд продержаться следующие четыре года.
Санкции США против МУС
Напомним, США 13 февраля объявили санкции против главного прокурора МУС Карима Хана. Причиной стало то, что суд выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
К слову, МУС еще в 2023 году выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Суд установил, что глава Кремля причастен к депортации украинских детей в Россию.
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