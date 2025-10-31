Санкції США та Британії в дії: Литва припиняє перевезення нафти "Лукойла"
"Литовські залізниці" зупиняють транзит російської нафти через санкції США та Британії. Після 21 листопада жодні перевезення продукції "Лукойла" та "Роснефти" через країну більше не відбуватимуться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Компанія "Литовські залізниці", яка досі перевозила продукти "Лукойла" транзитом до Калінінградської області, заявляє, що дотримуватиметься режиму санкцій США та Британії, який обмежує продаж найбільших російських нафтових компаній, і припинить такі перевезення.
Минулого року LTG загалом перевезла до Калінінградської області 371 тисячу тонн нафтопродуктів, з яких 345 тисяч тонн припадало саме на продукцію "Лукойла".
Нафта "Роснефти" через Литву не перевозилася ні минулого, ні цього року, проте в поточному році LTG перевезла до Калінінграда і назад 194 тисяч тонн нафти "Лукойла".
"Важливо, що жодна з компаній групи LTG не має прямих договірних відносин з "Лукойлом" або "Роснефтью". Продукцію "Лукойла" транзитом з Росії до Калінінграда перевозять експедитори, чиї імена ми не можемо розкривати через договірні зобов'язання", - заявили в компанії LTG.
LTG заявляє, що буде дотримуватися рекомендацій іноземних партнерів, намагаючись мінімізувати бізнес-ризики.
"Після завершення перехідного періоду для завершення угод LTG не здійснюватиме перевезення, в ланцюжку яких так чи інакше беруть участь компанії "Лукойл" або "Роснефть", санкціоновані США і Великою Британією, а також пов'язані з ними підприємства", - зазначили в компанії.
Міністерство фінансів США прогнозує, що нові санкції можуть позбавити Кремль до 30% доходів від нафти і газу.
Санкції проти Росії
Нагадаємо, що 23 жовтня Сполучені Штати оголосили про новий пакет санкцій, спрямований проти російського енергетичного сектору.
До переліку потрапили найбільші нафтові компанії "Лукойл" і "Роснефть" разом із їхніми дочірніми структурами. Згідно з рішенням, будь-які фінансові операції з цими компаніями та їх підрозділами відтепер заборонені.
Уже 27 жовтня "Лукойл" заявив про намір продати свої міжнародні активи після запровадження санкцій з боку США та партнерських держав.
А 29 жовтня танкер з російською нафтою під назвою "Фурія", який прямував до Індії, змінив курс і зупинився в Балтійському морі. Це вже може свідчити про те, що нові обмеження Сполучених Штатів починають впливати на експорт російської нафти.
Відомо також, що українська розвідка вже зафіксувала суттєві збитки Росії від нещодавно запроваджених санкцій.
За прогнозами, втрати держави лише від обмежень проти нафтової галузі можуть перевищити 50 мільярдів доларів на рік.