Санкции США и Британии в действии: Литва приостанавливает перевозки нефти "Лукойла"
"Литовские железные дороги" останавливают транзит российской нефти из-за санкций США и Великобритании. После 21 ноября никакие перевозки продукции "Лукойла" и "Роснефти" через страну больше не будут происходить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Компания "Литовские железные дороги", которая до сих пор перевозила продукты "Лукойла" транзитом в Калининградскую область, заявляет, что будет придерживаться режима санкций США и Великобритании, который ограничивает продажу крупнейших российских нефтяных компаний, и прекратит такие перевозки.
В прошлом году LTG в целом перевезла в Калининградскую область 371 тысячу тонн нефтепродуктов, из которых 345 тысяч тонн приходилось именно на продукцию "Лукойла".
Нефть "Роснефти" через Литву не перевозилась ни в прошлом, ни в этом году, однако в текущем году LTG перевезла в Калининград и обратно 194 тысяч тонн нефти "Лукойла".
"Важно, что ни одна из компаний группы LTG не имеет прямых договорных отношений с "Лукойлом" или "Роснефтью". Продукцию "Лукойла" транзитом из России в Калининград перевозят экспедиторы, чьи имена мы не можем раскрывать из-за договорных обязательств", - заявили в компании LTG.
LTG заявляет, что будет следовать рекомендациям иностранных партнеров, стараясь минимизировать бизнес-риски.
"После завершения переходного периода для завершения сделок LTG не будет осуществлять перевозки, в цепочке которых так или иначе участвуют компании "Лукойл" или "Роснефть", санкционированные США и Великобританией, а также связанные с ними предприятия", - отметили в компании.
Министерство финансов США прогнозирует, что новые санкции могут лишить Кремль до 30% доходов от нефти и газа.
Санкции против России
Напомним, что 23 октября Соединенные Штаты объявили о новом пакете санкций, направленном против российского энергетического сектора.
В перечень попали крупнейшие нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть" вместе с их дочерними структурами. Согласно решению, любые финансовые операции с этими компаниями и их подразделениями отныне запрещены.
Уже 27 октября "Лукойл" заявил о намерении продать свои международные активы после введения санкций со стороны США и партнерских государств.
А 29 октября танкер с российской нефтью под названием "Фурия", который направлялся в Индию, изменил курс и остановился в Балтийском море. Это уже может свидетельствовать о том, что новые ограничения Соединенных Штатов начинают влиять на экспорт российской нефти.
Известно также, что украинская разведка уже зафиксировала существенные убытки России от недавно введенных санкций.
По прогнозам, потери государства только от ограничений против нефтяной отрасли могут превысить 50 миллиардов долларов в год.