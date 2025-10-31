Санкции США и Британии в действии: Литва приостанавливает перевозки нефти "Лукойла"

"Литовские железные дороги" останавливают транзит российской нефти из-за санкций США и Великобритании. После 21 ноября никакие перевозки продукции "Лукойла" и "Роснефти" через страну больше не будут происходить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Компания "Литовские железные дороги", которая до сих пор перевозила продукты "Лукойла" транзитом в Калининградскую область, заявляет, что будет придерживаться режима санкций США и Великобритании, который ограничивает продажу крупнейших российских нефтяных компаний, и прекратит такие перевозки.

В прошлом году LTG в целом перевезла в Калининградскую область 371 тысячу тонн нефтепродуктов, из которых 345 тысяч тонн приходилось именно на продукцию "Лукойла".

Нефть "Роснефти" через Литву не перевозилась ни в прошлом, ни в этом году, однако в текущем году LTG перевезла в Калининград и обратно 194 тысяч тонн нефти "Лукойла".

"Важно, что ни одна из компаний группы LTG не имеет прямых договорных отношений с "Лукойлом" или "Роснефтью". Продукцию "Лукойла" транзитом из России в Калининград перевозят экспедиторы, чьи имена мы не можем раскрывать из-за договорных обязательств", - заявили в компании LTG.

LTG заявляет, что будет следовать рекомендациям иностранных партнеров, стараясь минимизировать бизнес-риски.

"После завершения переходного периода для завершения сделок LTG не будет осуществлять перевозки, в цепочке которых так или иначе участвуют компании "Лукойл" или "Роснефть", санкционированные США и Великобританией, а также связанные с ними предприятия", - отметили в компании.

Министерство финансов США прогнозирует, что новые санкции могут лишить Кремль до 30% доходов от нефти и газа.