Санкції США підривають вплив Путіна на Балканах, - Bloomberg

Зазначається, що перед запровадженням санкцій США, у Болгарії компанія "Лукойл" володіла найбільшим нафтопереробним заводом країни.

Вже після введення санкцій уряд вирішив конфіскувати об'єкт "Нафтохім" поблизу Чорного моря та інші активи "Лукойлу". Акціонерів позбавили будь-яких прав і призначив керуючого для переговорів щодо потенційного продажу.

За інформацією Bloomberg, парламентському комітету знадобилося лише 26 секунд, щоб скасувати 26 років володіння та схвалити цей крок напередодні наближення крайнього терміну прийняття рішення в США.

Тим часом у Сербії уряд розглядає можливість викупу нафтогазової компанії Naftna Industrija Srbije AD, взявши під контроль російського власника ПАТ "Газпром".

Президент Сербії Александар Вучич хоче уникнути її націоналізації, але йому потрібно переконати Вашингтон у своєму намірі позбутися "Газпрому", щоб уникнути санкцій.

"Основа впливу Росії побудована на енергетичному домінуванні через нафту та газ, пережитках радянських часів, які не ламалися роками. Багато з цього вже минуло. Це останні подихи, тому вони викликають стільки тривоги", - зазначив головний економіст "Центру дослідження демократії" в Софії Руслан Стефанов.

За словами старшого аналітика з питань Європи дослідницької компанії Verisk Maplecroft Маріо Бікарського, після завершення спроб витіснити російських нафтових гігантів з Болгарії та Сербії це допоможе нейтралізувати вплив російського диктатора Володимира Путіна.