Санкции США подрывают влияние Путина на Балканах, - Bloomberg

Отмечается, что перед введением санкций США, в Болгарии компания "Лукойл" владела крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны.

Уже после введения санкций правительство решило конфисковать объект "Нефтехим" вблизи Черного моря и другие активы "Лукойла". Акционеров лишили каких-либо прав и назначили управляющего для переговоров о потенциальной продаже.

По информации Bloomberg, парламентскому комитету понадобилось всего 26 секунд, чтобы отменить 26 лет владения и одобрить этот шаг накануне приближения крайнего срока принятия решения в США.

Тем временем в Сербии правительство рассматривает возможность выкупа нефтегазовой компании Naftna Industrija Srbije AD, взяв под контроль российского владельца ПАО "Газпром".

Президент Сербии Александар Вучич хочет избежать ее национализации, но ему нужно убедить Вашингтон в своем намерении избавиться от "Газпрома", чтобы избежать санкций.

"Основа влияния России построена на энергетическом доминировании через нефть и газ, пережитках советских времен, которые не ломались годами. Многое из этого уже прошло. Это последние вздохи, поэтому они вызывают столько тревоги", - отметил главный экономист "Центра исследования демократии" в Софии Руслан Стефанов.

По словам старшего аналитика по вопросам Европы исследовательской компании Verisk Maplecroft Марио Бикарского, после завершения попыток вытеснить российских нефтяных гигантов из Болгарии и Сербии это поможет нейтрализовать влияние российского диктатора Владимира Путина.