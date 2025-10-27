"Не була позитивною": Зеленський розкрив деталі розмови Лаврова з Рубіо

На його думку, розмова між держсекретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим "не була позитивною". За словами Зеленського, це вже третій або четвертий випадок, коли президент РФ Володимир Путін і його оточення публічно відкидають заяви Дональда Трампа.

"Те саме вони зробили після Аляски. Це вже третій або четвертий раз, коли Путін і його оточення відкидають слова Трампа", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що Трамп "отримав дуже негативну реакцію" в Росії через нові санкції США, зокрема через різкі коментарі заступник голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва та зростання "антиамериканської й антитрампівської риторики" в російських державних медіа.

Зеленський сказав, що Україна оцінює, що нові санкції США проти російських нафтових компаній можуть скоротити експорт нафти на 50%, що складе до 5 мільярдів доларів на місяць втрачених доходів. Він також висловив сподівання, що за цими заходами послідують нові вторинні санкції та "паралельні кроки з боку Конгресу США".

Зустріч Рубіо та Лаврова

20 жовтня, Рубіо і Лавров провели телефонну розмову. Під час неї вони обговорювали "подальші кроки" після дзвінка Трампа і Путіна. А вже 21 жовтня західні ЗМІ з посиланням на джерела в Білому домі написали, що планування зустрічі Трампа і Путіна було припинено.

Водночас Axios писало, що Рубіо і Лавров провели продуктивну телефонну розмову і в їхній зустрічі поки що немає сенсу.