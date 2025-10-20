Рубіо обговорив із Лавровим "подальші кроки" після дзвінка Трампа і Путіна

Держсекретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову. Вони обговорювали війну РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника прессекретаря Держдепу Томмі Піготта.

"Державний секретар Марко Рубіо провів сьогодні переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, щоб обговорити подальші кроки після телефонної розмови між президентом Трампом і президентом Путіним, що відбулася 16 жовтня", - розповів Піготт. За його словами, Рубіо наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви і Вашингтона співпрацювати, щоб досягти міцного миру між Росією і Україною "відповідно до бачення президента Трампа".