Головна » Бізнес » Економіка

Нафтовий виторг РФ впав на третину, втрачаючи 500 млн доларів на тиждень, - розвідка

Четвер 08 січня 2026 11:20
UA EN RU
Нафтовий виторг РФ впав на третину, втрачаючи 500 млн доларів на тиждень, - розвідка Виручка російських нафтових компаній продовжує стрімко скорочуватися (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Через санкції щотижневі доходи Росії від експорту нафти скоротилися на 500 млн доларів, а в Білорусі посилюють репресії проти банківських працівників, які підтримували протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щоденне зведення Служби зовнішньої розвідки України (СЗР).

Обвал нафтових доходів та логістична безвихідь

Економічний тиск на агресора продовжує посилюватися. Порівняно з жовтнем 2025 року, нафтовий виторг РФ скоротився на 35%, що означає втрату приблизно 500 млн доларів щотижня.

Крім того, від початку 2026 року через санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу" виникли суттєві обмеження на транзит енергоресурсів до Калінінградської області, що фактично поглиблює ізоляцію російського ексклава.

Криза кадрів у сфері кібербезпеки

Російський бізнес опинився у вразливому стані через дефіцит ІТ-фахівців. За даними розвідки:

  • 29% компаній РФ взагалі не мають штату фахівців з інформаційної безпеки;
  • 42% компаній стикаються з критичними проблемами при спробі найняти експертів у цій галузі.

Це робить російську цифрову інфраструктуру легкою ціллю для кібератак.

Заборона на професію у Білорусі

Режим Лукашенка продовжує використовувати фінансовий сектор як інструмент політичного тиску. Національний банк Білорусі змінив правила атестації банківських менеджерів.

Тепер особи, які, на думку спецслужб, брали участь у протестних акціях, офіційно позбавляються права обіймати керівні посади в банках.

Ціннісний розрив: заява патріарха Кирила

На ідеологічному фронті очільник РПЦ Кирило вчергове спробував виправдати конфлікт із Заходом. Він заявив, що причиною є "розбіжність цінностей". До переліку обов’язкових "цінностей" він відніс лояльність до держави, водночас відкрито виключивши з цього списку права та свободи людини.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтримав радикальний законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя про посилення санкцій проти РФ. Документ передбачає запровадження 500% мит для країн, які продовжують купувати російські енергоносії, зокрема нафту та уран.

Цей крок дасть Трампу важіль тиску на великих покупців (Індію, Китай, Бразилію), аби позбавити Кремль фінансування війни на тлі мирних переговорів.

Водночас Грем пригрозив ініціювати визнання Росії державою-спонсором тероризму, якщо Кремль не поверне понад 19 тисяч викрадених українських дітей. Він назвав ці дії "мерзенним злочином" і наголосив, що такий статус зробить Росію "радіоактивною" для будь-якої міжнародної співпраці.

