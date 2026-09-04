Санкції проти Росії гальмуються в Конгресі через страх дорогого бензину

Законопроєкт про санкції проти Росії, який ухвалив Сенат США, зіткнувся з дедалі більшим опором у Палаті представників і, найімовірніше, застрягне щонайменше до листопадових виборів. Причина - побоювання, що документ розширить повноваження президента США Дональда Трампа щодо мит і підніме ціни на нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Документ дозволив би Трампу запровадити 100-відсоткові мита проти п'яти найбільших покупців російської нафти й газу та п'яти країн, які найбільше допомагають Росії обходити санкції - найбільшими покупцями є Китай, Індія та Туреччина.

Роздрібна торгівля та впливова Торгова палата США виступили проти, побоюючись, що закон дасть Трампу нову підставу для масштабних мит.

Автор законопроєкту - покійний сенатор Ліндсі Грем. У Сенаті документ пройшов переважним голосуванням 86 проти 11 - здебільшого на знак пам'яті про Грема, який раптово помер у липні. У Палаті представників настрій виявився значно прохолоднішим.

Спікер Майк Джонсон заявив, що голосування навряд чи відбудеться до виборів 3 листопада - проти виступають провідні демократи в профільних комітетах, а також частина республіканців.

Окремо законодавці оцінюють ризик зростання цін на бензин: якщо закон змусить Індію та інших покупців шукати нафту в інших країнах, ціни можуть підскочити ще більше, а вони й так зросли після війни з Іраном.

Демократи побоюються іншого - що Трамп використає закон як нову юридичну підставу для мит.

"Я не готовий давати жодному президенту, а особливо цьому, більше необмежених повноважень щодо мит", - заявив конгресмен-демократ Бред Шнайдер.