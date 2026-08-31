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"Момент надзвичайної терміновості": в США закликали негайно ухвалити санкції проти РФ

01:44 31.08.2026 Пн
3 хв
За словами сенатора, економіка Путіна вже на межі серйозної кризи
aimg Катерина Коваль
"Момент надзвичайної терміновості": в США закликали негайно ухвалити санкції проти РФ Фото: сенатор-демократ Річард Блюменталь (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Американський сенатор закликав Палату представників ухвалити законопроєкт про санкції проти Росії, який раніше з широкою двопартійною підтримкою пройшов Сенат. За його словами, зараз "момент надзвичайної терміновості" у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сенатора-демократа Річарда Блюменталя в ефірі CBS News.

Чому саме зараз

"Це момент надзвичайної терміновості - Путін може спробувати ескалацію, але водночас він у складному економічному становищі. Такий санкційний закон, обмеживши потік доходів для його воєнної машини, може повністю підірвати його здатність вести цю жорстоку, вбивчу війну", - заявив Блюменталь в ефірі "Face the Nation".

Що передбачає законопроєкт

Документ під назвою "Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026" дозволить президенту запроваджувати мита до 100% проти п'яти найбільших покупців російської нафти чи газу, з винятками для країн, які імпортують менше 15% газу з Росії і водночас скорочують ці обсяги.

Частина демократів у Палаті представників висловлювала занепокоєння через розширення повноважень президента, однак Блюменталь захищав законопроєкт, назвавши його результатом "виснажливих, часом болісних переговорів" з торговим представником США, Білим домом і законодавцями з обох партій. За його словами, у Сенаті закон пройшов голосуванням 86 проти 11.

&quot;Момент надзвичайної терміновості&quot;: в США закликали негайно ухвалити санкції проти РФ

Сенатор наголосив на ключових елементах документа - розширених повноваженнях президента для запровадження жорстких санкцій проти олігархів і фінансових установ, заходах проти "тіньового флоту" та мит, звужених саме до п'яти найбільших покупців російської нафти й газу.

Наскільки слабка економіка Росії

За словами Блюменталя, санкційний закон може послабити позиції Путіна з огляду на економічну ситуацію в Росії.

"Його економіка на межі серйозної кризи. На нього чекає дефіцит у 125 мільярдів доларів - 5% ВВП, а відсоткова ставка за державним боргом сягає 14%", - заявив сенатор.

Прогноз щодо голосування в Палаті

Блюменталь заявив, що "дуже сподівається" на достатню підтримку демократів для ухвалення законопроєкту в Палаті представників. За його словами, під час минулотижневого візиту до України він закликав Зеленського зустрітися з членами Конгресу так само, як український лідер робив це в Сенаті.

"Я дуже сподіваюся, що він це зробить, бо він найсильніший адвокат України", - додав сенатор.

За словами сенатора, під час зустрічі Зеленський окреслив свої пріоритети, які Блюменталь назвав "домашнім завданням" для себе, і на першому місці серед них саме санкційний законопроєкт проти Росії.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня росіяни вдарили дронами по складах у Бучанському районі на Київщині - пожежа супроводжувалася вибухами й детонацією боєприпасів. СБУ відкрила кримінальну справу за фактом удару та детонації, розслідування ведуть за статтею про службову недбалість.

Президент Володимир Зеленський заявив, що детонація боєприпасів у Мілі - це вже другий подібний випадок після Вишневого. Він підкреслив, що такий злочин неприпустимий і розраховує, що деталі оперативно представлять суспільству.

Докладно про те, що відомо про наслідки цього удару, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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