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СБУ відкрила кримінальну справу через удар РФ по складах у селі Мила

17:26 29.08.2026 Сб
2 хв
Що відомо про наслідки станом на зараз?
aimg Едуард Ткач
СБУ відкрила кримінальну справу через удар РФ по складах у селі Мила Фото: наслідки атаки РФ по Київщині (скриншот з відео)
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Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактом удару Росії по складах у селі Мила Бучанського району на Київщині, а також за фактом повторної детонації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

За даними правоохоронців, досудове розслідування здійснюється за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

  • ст. 437 (злочин агресії)
  • ст. 425 (недбале ставлення до військової служби).

В СБУ підтвердили, що внаслідок влучання російського дрону типу "Герань-4" і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Окрім того, було пошкоджено:

  • близько 130 будинків;
  • і низку інших цивільних об'єктів.

"Співробітники Служби безпеки працюють на місці події з перших хвилин та розгорнули штаб для координації заходів із локалізації надзвичайної ситуації. Слідчі та прокурори встановлюють всі обставини трагедії. Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих і постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Водночас глава МВС України Іван Вигівський розповів, що правоохоронці встановлюють, чому склад із боєприпасами був розташований серед звичайних будинків. За його словами, наразі опитано близько 40 людей - потерпілих і свідків. Речові докази вже скеровано на експертизи.

За словами Вигівського, наразі рятувальники досі гасять осередки вогню. Вночі близько 400 жителів були оперативно евакуйовані, а також врятовано більше 10 людей, які були у підвалах та не могли самостійно вийти.

"Станом на зараз, на жаль, відомо про 37 загиблих людей. Особи багатьох з них ще встановлюють. Щирі співчуття родинам та близьким. Четверо людей вважаються зниклими безвісти - поліцейські та рятувальники продовжують пошуки. Через російський удар та подальшу детонацію боєприпасів пошкоджено близько 130 будинків на декількох вулицях", - резюмував він.

Що передувало

Нагадаємо, вчора ввечері, 28 серпня, росіяни атакували дронами склади у Бучанському районі Київської області. Внаслідок атаки виникла пожежа та були вибухи з подальшою детонацією.

Через те, що пожежа була масштабною, у поліції повідомили про тимчасове перекриття руху всіх автомобілів на ділянці траси М-06 "Київ - Чоп" з 15-го по 32-й кілометр.

Також вчора в Офісі генпрокурора заявили, що прокуратора вже розпочала розслідування. Зокрема, буде перевірено законність розміщення вибухонебезпечних предметів.

Президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні, що детонація боєприпасів у Мілі – це вже другий подібний випадок після Вишневого. Він підкреслив, що такий злочин неприпустимий і розраховує, що деталі оперативно представлять суспільству.

Докладно про те, що відомо про те, що сталося, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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