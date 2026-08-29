СБУ відкрила кримінальну справу через удар РФ по складах у селі Мила
Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактом удару Росії по складах у селі Мила Бучанського району на Київщині, а також за фактом повторної детонації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.
За даними правоохоронців, досудове розслідування здійснюється за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:
- ст. 437 (злочин агресії)
- ст. 425 (недбале ставлення до військової служби).
В СБУ підтвердили, що внаслідок влучання російського дрону типу "Герань-4" і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Окрім того, було пошкоджено:
- близько 130 будинків;
- і низку інших цивільних об'єктів.
"Співробітники Служби безпеки працюють на місці події з перших хвилин та розгорнули штаб для координації заходів із локалізації надзвичайної ситуації. Слідчі та прокурори встановлюють всі обставини трагедії. Висловлюємо щирі співчуття родинам та близьким загиблих і постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Водночас глава МВС України Іван Вигівський розповів, що правоохоронці встановлюють, чому склад із боєприпасами був розташований серед звичайних будинків. За його словами, наразі опитано близько 40 людей - потерпілих і свідків. Речові докази вже скеровано на експертизи.
За словами Вигівського, наразі рятувальники досі гасять осередки вогню. Вночі близько 400 жителів були оперативно евакуйовані, а також врятовано більше 10 людей, які були у підвалах та не могли самостійно вийти.
"Станом на зараз, на жаль, відомо про 37 загиблих людей. Особи багатьох з них ще встановлюють. Щирі співчуття родинам та близьким. Четверо людей вважаються зниклими безвісти - поліцейські та рятувальники продовжують пошуки. Через російський удар та подальшу детонацію боєприпасів пошкоджено близько 130 будинків на декількох вулицях", - резюмував він.
Що передувало
Нагадаємо, вчора ввечері, 28 серпня, росіяни атакували дронами склади у Бучанському районі Київської області. Внаслідок атаки виникла пожежа та були вибухи з подальшою детонацією.
Через те, що пожежа була масштабною, у поліції повідомили про тимчасове перекриття руху всіх автомобілів на ділянці траси М-06 "Київ - Чоп" з 15-го по 32-й кілометр.
Також вчора в Офісі генпрокурора заявили, що прокуратора вже розпочала розслідування. Зокрема, буде перевірено законність розміщення вибухонебезпечних предметів.
Президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні, що детонація боєприпасів у Мілі – це вже другий подібний випадок після Вишневого. Він підкреслив, що такий злочин неприпустимий і розраховує, що деталі оперативно представлять суспільству.
Докладно про те, що відомо про те, що сталося, - читайте в матеріалі РБК-Україна.