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Санкции против России тормозятся в Конгрессе из-за страха дорогого бензина

04:49 04.09.2026 Пт
2 мин
Против выступают и демократы, и часть республиканцев
aimg Екатерина Коваль
Санкции против России тормозятся в Конгрессе из-за страха дорогого бензина Фото: санкции против России застряли в Конгрессе США (Getty Images)
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Законопроект о санкциях против России, который был принят Сенатом США, столкнулся с растущим сопротивлением в Палате представителей и, скорее всего, застревает по меньшей мере до ноябрьских выборов. Причина - опасение, что документ расширит полномочия президента США Дональда Трампа по пошлинам и поднимет цены на нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Документ позволил бы Трампу ввести 100-процентные пошлины против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа и пяти стран, наиболее помогающих России обходить санкции - крупнейшими покупателями являются Китай, Индия и Турция.

Розничная торговля и влиятельная Торговая палата США выступили против, опасаясь, что закон даст Трампу новое основание для масштабных пошлин.

Автор законопроекта - покойный сенатор Линдси Грэм. В Сенате документ прошел преимущественным голосованием 86 против 11 - в основном в знак памяти о внезапно умершем в июле Грэме. В Палате представителей настроение оказалось значительно прохладнее.

Спикер Майк Джонсон заявил, что голосование вряд ли состоится до выборов 3 ноября – против выступают ведущие демократы в профильных комитетах, а также часть республиканцев.

Отдельно законодатели оценивают риск роста цен на бензин: если закон заставит Индию и других покупателей искать нефть в других странах, цены могут подскочить еще больше, а они и так выросли после войны с Ираном.

Демократы опасаются другого - что Трамп использует закон как новое юридическое основание для пошлин.

"Я не готов давать ни одному президенту, а особенно этому, больше неограниченных полномочий по пошлинам", - заявил конгрессмен-демократ Брэд Шнайдер.

31 августа сенатор Ричард Блюменталь призвал Палату представителей немедленно принять санкции против России, назвав текущий момент "чрезвычайно срочным" - по его словам, экономика Путина уже на грани серьезного кризиса.

Напомним, вечером 28 августа россияне ударили дронами по складам в Бучанском районе Киевской области - пожар сопровождался взрывами и детонацией боеприпасов. СБУ возбудила уголовное дело по факту удара и детонации, расследование ведут по статье о служебной халатности.

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