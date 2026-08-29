Евакуація, детонація та 27 загиблих: що сталось у селі Мила під Києвом

У селі Мила під Києвом триває ліквідація наслідків ворожого удару по складу з подальшою детонацією. Серед 27 загиблих - голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, пошкоджено житлові будинки та пансіонат, триває масова евакуація.

Все що відомо наразі про наслідки ворожого удару - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що сталося

Вчора, 28 серпня, у Бучанському районі Київщини внаслідок атаки ворожих ударних дронів сталася масштабна пожежа на складських приміщеннях, яка супроводжувалася вибухами. Вогонь також поширився на приватні житлові будинки.

Вночі було ліквідовано пожежі у 5 будинках та закладі харчування та почалася євакуація, на місці розгорнуто оперативний штаб.

Тимчасово було перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 "Київ - Чоп" з 15-го по 32-й км.

Наразі на трасі Київ - Чоп частково відновлюють рух.

Схема руху: Рух здійснюватиметься в обох напрямках (як до Києва, так і до Житомира) однією смугою правої частини автодороги у напрямку Житомира.

Рух здійснюватиметься в обох напрямках (як до Києва, так і до Житомира) однією смугою правої частини автодороги у напрямку Житомира. Регулювання: На місці працюють профільні служби та патрульні поліцейські, які забезпечуватимуть регулювання руху.

Водіїв просять бути уважними, враховувати тимчасові зміни в організації дорожнього руху та суворо виконувати вказівки патрульних.

Жителів району просять не наближатися до місця події, дотримуватися вказівок екстрених служб, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Що відомо на зараз

Як сьогодні повідомив президент Володимир Зеленський, у селі Мила під Києвом із вечора триває ліквідація наслідків російського дронового удару по складу, який спричинив детонацію.

Руйнування та постраждалі: Навколишня інфраструктура зазнала значних руйнувань, зокрема пошкоджено житлові будинки та пансіонат для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Загинуло 27 людей, серед них - голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який рятував людей. Десятки людей поранено.

Евакуація та допомога: Евакуйовано понад 370 людей, і евакуація продовжується. На місці розгорнуті штаби для допомоги людям та залучені всі необхідні служби, зокрема понад 300 працівників ДСНС.

Розслідування: Слідчі Нацполіції та СБУ проводять досудове розслідування, відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Проводяться перевірки щодо норм зберігання боєприпасів поруч із житловою забудовою задля притягнення винних до відповідальності.

Що кажуть правоохоронці

За процесуального керівництва Офісу Генпрокуратури розпочато розслідування через наслідки ворожої атаки в Бучанському районі.

За фактами ведення агресивної війни (ст. 437 ККУ) та можливого службового недбальства (ст. 367 ККУ) розпочато досудове розслідування у зв'язку з наслідками ворожої атаки на Київщині.

Обставини атаки: 28 серпня близько 20:10 внаслідок атаки РФ на території підприємства в селі Мила сталося падіння або влучання безпілотного літального апарата (тип встановлюється). На території виникла масштабна пожежа та почалася детонація, на місці працюють ДСНС та екстрені служби.

Хід розслідування: Слідство встановлює обставини атаки та причини, які могли посилити її наслідки. Зокрема, перевіряється законність розміщення та зберігання вибухонебезпечних предметів і матеріалів на підприємстві, наявність дозволів, а також дії посадових осіб. Досудове розслідування триває.

На Київщині 30 серпня оголошено День жалоби за жертвами російської атаки

На знак скорботи та пам’яті про загиблих завтра, 30 серпня, у Київській області оголошено День жалоби.

Обмеження та вшанування: На території регіону будуть приспущені Державні Прапори України. Робота розважальних закладів буде обмежена, мешканців також закликають утриматися від гучного виконання музики.

Керівництво області висловило щирі співчуття родинам, які зазнали втрат, та вшанувало пам'ять загиблих.