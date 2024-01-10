Санкції проти РФ: Емірати заборонили обслуговувати нафтові танкери під прапором Камеруну

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) заборонили заходити до своїх вод танкерам під прапором Камеруну. Рішення покликане убезпечити емірати від прийому суден, задіяних для транспортування підсанкційної російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з циркуляром Міністерства енергетики та інфраструктури ОАЕ, опублікованого на сайті порту Фуджейра, морські компанії та суднові агенти не мають права надавати послуги суднам, зареєстрованим у цій африканській країні. Заборона не поширюється на судна, що пройшли оцінку більш широкого міжнародного класифікаційного органу.

Більшість торговельних суден плавають під прапорами далеких країн, якими вони володіють або керують. Найбільш популярні - Панама і Маршаллові острови, що є невід'ємною частиною стандартів безпеки у судноплавстві. Однак коли Росія зібрала величезний тіньовий флот танкерів для транспортування своєї нафти в умовах санкцій США, його частина перейшла під прапори маловідомих країн, таких як Камерун.

В середині 2023 року Камерун був визначений як країна з дуже високим ризиком того, що судна під її прапором не пройдуть перевірку безпеки при заході до порту. Зареєстрований у цій країні флот нафтових танкерів невеликий, але більшість з них за останній рік побували в Росії.

Згідно з зібраними агентством Bloomberg галузевими даними, Камерун має 14 нафтоналивних танкерів, але вони достатньо малі для забору нафти з російських портів. Тим не менше, протягом останнього року, російську нафту під прапором Камеруну перевозили 11 суден. На них припадає менше 1% від загального обсягу поставок нафти в Росію.

Ембарго на імпорт російської нафти країн Заходу

У березні 2022 року США запровадили повну заборону на імпорт російської нафти через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У грудні 2022 року аналогічне рішення ухвалив Європейський Союз.

Санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро - з приблизно 40-45% до приблизно 4-5%.

Запроваджена у грудні 2023 року цінова стеля на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, скоротила доходи Кремля на 14%.

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