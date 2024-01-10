Санкции против РФ: Эмираты запретили обслуживать нефтяные танкеры под флагом Камеруна

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запретили заходить в свои воды танкерам под флагом Камеруна. Решение должно обезопасить эмираты от приема судов, задействованных для транспортировки подсанкционной российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно циркуляру Министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ, опубликованного на сайте порта Фуджейра, морские компании и судовые агенты не имеют права предоставлять услуги судам, зарегистрированным в этой африканской стране. Запрет не распространяется на суда, которые прошли оценку более широкого международного классификационного органа.

Большинство торговых судов плавают под флагами дальних стран, которыми они владеют либо управляют. Наиболее популярные из них - Панама и Маршалловы острова, что является неотъемлемой частью стандартов безопасности в судоходстве. Однако, когда Россия собрала огромный теневой флот танкеров для транспортировки своей нефти в условиях санкций США, его часть перешла под флаги малоизвестных стран, таких как Камерун.

В середине 2023 года Камерун был определен как страна с очень высоким риском того, что суда под ее флагом не пройдут проверку безопасности при заходе в порт. Зарегистрированный в этой стране флот нефтяных танкеров небольшой, но большинство из них за последний год побывали в России.

Согласно собранным агентством Bloomberg отраслевым данным, у Камеруна есть 14 нефтеналивных танкеров, но они достаточно малы для забора нефти из российских портов. Тем не менее, в течение последнего года, российскую нефть под флагом Камеруна перевозили 11 судов. На них приходится менее 1% от общего объема поставок нефти в Россию.

Эмбарго на импорт российской нефти стран Запада

В марте 2022 года США ввели полный запрет на импорт российской нефти из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В декабре 2022 года аналогичное решение принял Европейский Союз.

Санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году ушла в Китай, тогда как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз - с примерно 40-45% до примерно до 4-5%.

Введенный в декабре 2023 года ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, сократил доходы Кремля на 14%.

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