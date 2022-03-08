Не будем субсидировать войну. США отказались от российской нефти и газа, - Байден
Соединенные Штаты Америки приняли решение отказаться от энергоносителей Российской Федерации. Ввели запрет на импорт газа, нефти и энергии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена.
За слова Байдена, пока США сотрудничают со своими европейскими союзниками, чтобы уменьшить их зависимость от российских энергоресурсов.
"Я объявляю, что США принимают решения по российским энергоресурсам. Теперь российская нефть не будет поставляться в США. Мы не будем субсидировать войну в Украине", - заявил президент.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Еврокомиссия также предложила план по обеспечению независимости Европы от российского топлива.
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