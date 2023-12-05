Цінова стеля на російську нафту скоротила доходи Кремля на 34 млрд євро, - доповідь
Цінова стеля на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, ведена в грудні минулого року, скоротила доходи Кремля на 14%. Проте ефект почав слабшати у другій половині 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA).
Аналіз показує, що останній рік цінова стеля обійшлася Кремлю в 34 млрд євро доходів від експорту, що еквівалентно приблизно двомісячним доходам.
"Проте цей ефект далекий від того, чого можна було б досягти, - йдеться у доповіді. - Санкції не зменшили рішучість Кремля вести війну".
Аналіз CREA показує, що санкції сильно вплинули на доходи від експорту нафти у першому півріччі, досягнувши піку збитків у 180 млн євро на день у першому кварталі. Знизилися загальні доходи від викопного палива, причому лише сира нафта впала на 25%.
Однак нездатність забезпечити дотримання, посилення та постійний моніторинг цінового обмеження дозволила Росії нівелювати наслідки у другій половині року. Втрати доходів скоротилися до 50 млн євро на день у другому і третьому кварталах, а потім відновилися до 90 млн євро на день в останньому кварталі року.
Ефективність санкцій
Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє Росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.
Крім того, "лазівка в нафтопереробці" юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з Росії.
Більш широке використання Росією "тіньових" танкерів для транспортування своєї нафти також знижує вплив цінового обмеження та підвищує ціну, за якою вони можуть експортувати свою нафту, що є ще одним ударом по впливу санкцій, зазначають у CREA.
Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Вашингтон готуються вжити жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на нафту.
Крім того, уряд США має намір вдвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу до 2030 року.