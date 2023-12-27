Європа скоротила імпорт російської нафти вдесятеро. Москві залишилися тільки Індія та Китай

Половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи скоротилася вдесятеро.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Основними партнерами в нинішній ситуації є Китай, частка якого зросла приблизно до 45-50%, і, звичайно, Індія", - сказав Новак, який займається енергетичним сектором Росії.

За його словами, раніше постачання до Індії практично не було, за два роки загальна частка постачань до Індії досягла 40%".

Новак додав, що частка Європи в експорті нафти з Росії впала приблизно до 4-5% із приблизно 40-45%.

Експорт російської нафти

Доходи від експорту нафти є основою для російського бюджету та дозволяють підтримувати військову економіку Москви.

ЄС заборонив імпорт із Росії сирої нафти, що доставляється морським шляхом, та очищених нафтопродуктів. Наслідки заборони нафту для Росії значні. Близько половини її сукупного експорту нафти прямували до ЄС. У 2021 році ЄС імпортував нафти на суму 71 млрд євро: сиру нафту (48 млрд євро) та продукти нафтопереробки (23 млрд євро) із Росії. Втрата цього провідного прибуткового ринку має значний структурний вплив на Росію, бюджет якої значною мірою залежить від нафтових доходів.

Водночас, індійський маршрут, один із найприбутковіших російських маршрутів торгівлі нафтою з моменту введення західних санкцій, стикається із серйозною проблемою через проблеми оплати у валюті, яка відрізняється від долара, і не має короткострокового рішення.

Цінова стеля на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, ведена в грудні минулого року, скоротила доходи Кремля на 14%. Аналіз Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA) показує, що останній рік цінова стеля коштувала Кремлю 34 млрд євро доходів від експорту, що еквівалентно приблизно двомісячним доходам.