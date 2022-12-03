UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Санкції проти релігійних діячів УПЦ МП: правоохоронці розкрили деталі

Фото: СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Вчора президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо десяти релігійних діячів УПЦ МП. Більшість з цих осіб перебуває за кордоном чи на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ МЦ або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:

  • Новинський Вадим Владиславович - клірик Української православної церкви, колишній народний депутат;
  • Лебідь Петро Дмитрович - намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ;
  • Швець Ростислав Пилипович - так званий "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви";
  • Чернишов Костянтин Валерійович - так званий "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви";
  • Овсянніков Олександр Олександрович - так званий "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви";
  • Таранов Олександр Борисович - так званий "архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви";
  • Іванов Олег Олександрович - митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви;
  • Маслєнніков Олексій Олександрович - єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви;
  • Опанасенко В'ячеслав Олександрович - так званий "єпископ Коктебельський Руської православної церкви";
  • Удовенко Володимир Петрович - керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви.

Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном. СБУ повідомляє, що фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:

  • запропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ;
  • погодились на співпрацю з окупаційною владою;
  • просувають проросійські наративи;
  • виправдовують військову агресію Росії в Україні.

Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.

Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності

Нагадаємо, що у п'ятницю, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.

До цього зазначалось, що серія обшуків СБУ по об'єктах Московського патріархату продовжується по Україні, правоохоронці провели та проводять обшуки у низці монастирів.

Під час обшуків силовики знаходили пропагандистські матеріали, які виправдовують російську агресію проти України та підтримують РФ у її війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСлужба безпеки УкраїниРНБОУПЦ МПВійна в Україні