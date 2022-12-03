Санкції проти релігійних діячів УПЦ МП: правоохоронці розкрили деталі

Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ МЦ або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:

Новинський Вадим Владиславович - клірик Української православної церкви, колишній народний депутат;

Лебідь Петро Дмитрович - намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ;

Швець Ростислав Пилипович - так званий "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви";

Чернишов Костянтин Валерійович - так званий "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви";

Овсянніков Олександр Олександрович - так званий "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви";

Таранов Олександр Борисович - так званий "архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви";

Іванов Олег Олександрович - митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви;

Маслєнніков Олексій Олександрович - єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви;

Опанасенко В'ячеслав Олександрович - так званий "єпископ Коктебельський Руської православної церкви";

Удовенко Володимир Петрович - керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви.

Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном. СБУ повідомляє, що фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:

запропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ;

погодились на співпрацю з окупаційною владою;

просувають проросійські наративи;

виправдовують військову агресію Росії в Україні.

Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.

Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності