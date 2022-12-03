Санкции против религиозных деятелей УПЦ МП: правоохранители раскрыли детали

В общей сложности речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ МЦ или тесно связаны с этой организацией. В частности, это:

Новинский Вадим Владиславович - клирик Украинской православной церкви, бывший народный депутат;

Лебедь Петр Дмитриевич - наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ;

Швец Ростислав Филиппович - так называемый "митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви";

Чернышев Константин Валерьевич - так называемый "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви";

Овсянников Александр Александрович - так называемый "епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви";

Таранов Александр Борисович - так называемый "архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви";

Иванов Олег Александрович - митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви;

Масленников Алексей Александрович - епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви;

Опанасенко Вячеслав Александрович - так называемый "епископ Коктебельский Русской православной церкви";

Удовенко Владимир Петрович - управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви.

Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом. СБУ сообщает, что фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности:

предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ;

согласились на сотрудничество с оккупационными властями;

продвигают пророссийские нарративы;

оправдывают военную агрессию России в Украине.

Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования вывода капиталов за пределы Украины и т.д. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.

Теперь эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.