Санкции против религиозных деятелей УПЦ МП: правоохранители раскрыли детали

Вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении десяти религиозных деятелей УПЦ МП. Большинство из этих лиц находятся за границей или на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.
В общей сложности речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ МЦ или тесно связаны с этой организацией. В частности, это:
Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом. СБУ сообщает, что фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности:
Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования вывода капиталов за пределы Украины и т.д. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.
Теперь эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.
Напомним, что в пятницу, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.
До этого отмечалось, что серия обысков СБУ по объектам Московского патриархата продолжается по Украине, правоохранители провели и проводят обыски в ряде монастырей.
Во время обысков силовики находили пропагандистские материалы, оправдывающие российскую агрессию против Украины и поддерживающие РФ в ее войне.
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