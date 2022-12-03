Санкции против религиозных деятелей УПЦ МП: правоохранители раскрыли детали
Вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении десяти религиозных деятелей УПЦ МП. Большинство из этих лиц находятся за границей или на оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.
В общей сложности речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ МЦ или тесно связаны с этой организацией. В частности, это:
- Новинский Вадим Владиславович - клирик Украинской православной церкви, бывший народный депутат;
- Лебедь Петр Дмитриевич - наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ;
- Швец Ростислав Филиппович - так называемый "митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви";
- Чернышев Константин Валерьевич - так называемый "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви";
- Овсянников Александр Александрович - так называемый "епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви";
- Таранов Александр Борисович - так называемый "архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви";
- Иванов Олег Александрович - митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви;
- Масленников Алексей Александрович - епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви;
- Опанасенко Вячеслав Александрович - так называемый "епископ Коктебельский Русской православной церкви";
- Удовенко Владимир Петрович - управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви.
Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом. СБУ сообщает, что фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности:
- предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ;
- согласились на сотрудничество с оккупационными властями;
- продвигают пророссийские нарративы;
- оправдывают военную агрессию России в Украине.
Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования вывода капиталов за пределы Украины и т.д. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.
Теперь эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.
Напомним, что в пятницу, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.
До этого отмечалось, что серия обысков СБУ по объектам Московского патриархата продолжается по Украине, правоохранители провели и проводят обыски в ряде монастырей.
Во время обысков силовики находили пропагандистские материалы, оправдывающие российскую агрессию против Украины и поддерживающие РФ в ее войне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.