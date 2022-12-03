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Санкции против религиозных деятелей УПЦ МП: правоохранители раскрыли детали

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Украина, Суббота 03 декабря 2022 21:08
Санкции против религиозных деятелей УПЦ МП: правоохранители раскрыли детали Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Вчера президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении десяти религиозных деятелей УПЦ МП. Большинство из этих лиц находятся за границей или на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

В общей сложности речь идет о 10 фигурантах, которые являются представителями УПЦ МЦ или тесно связаны с этой организацией. В частности, это:

  • Новинский Вадим Владиславович - клирик Украинской православной церкви, бывший народный депутат;
  • Лебедь Петр Дмитриевич - наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ;
  • Швец Ростислав Филиппович - так называемый "митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви";
  • Чернышев Константин Валерьевич - так называемый "епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви";
  • Овсянников Александр Александрович - так называемый "епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви";
  • Таранов Александр Борисович - так называемый "архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви";
  • Иванов Олег Александрович - митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви;
  • Масленников Алексей Александрович - епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви;
  • Опанасенко Вячеслав Александрович - так называемый "епископ Коктебельский Русской православной церкви";
  • Удовенко Владимир Петрович - управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви.

Большинство из них находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом. СБУ сообщает, что фигуранты санкционных списков выступали с разными инициативами, в частности:

  • предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ;
  • согласились на сотрудничество с оккупационными властями;
  • продвигают пророссийские нарративы;
  • оправдывают военную агрессию России в Украине.

Ограничительные меры в отношении этих лиц вводятся сроком на пять лет и будут касаться блокирования активов, ограничения торговых операций, блокирования вывода капиталов за пределы Украины и т.д. Кроме того, все они лишаются государственных наград Украины, а также других форм награждения.

Теперь эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.

Напомним, что в пятницу, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.

До этого отмечалось, что серия обысков СБУ по объектам Московского патриархата продолжается по Украине, правоохранители провели и проводят обыски в ряде монастырей.

Во время обысков силовики находили пропагандистские материалы, оправдывающие российскую агрессию против Украины и поддерживающие РФ в ее войне.

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