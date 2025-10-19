Санкції працюють: розвідка дізналась, як США та ЄС вже обмежили Росію

Європейський Союз

Рада ЄС і Європарламент попередньо погодили умови програми розвитку оборонпрому EDIP, у яку на найближчі два роки закладають фінансування в розмірі 1,5 млрд євро, зокрема і кошти для залучення українського ОПК.

Європейська комісія опрацьовує пропозицію щодо залучення до репараційної позики Україні додаткових 25 мільярдів з приватних рахунків росіян у різних країнах.

Європейський банк реконструкції та розвитку планує розширити обсяги операцій в Україні до 2,5–3 млрд євро на рік.

Коаліція спроможностей з розмінування у 2026 році планує виділити щонайменше 165 млн євро на забезпечення України технікою та обладнанням.

Фінляндія приєдналася до так званого "Талліннського механізму", що передбачає заходи розвитку стійкості України до кіберзагроз.

Європарламент

Комітети Європарламенту з промисловості, наукових досліджень та енергетики, а також з міжнародної торгівлі схвалили проєкти щодо заборони імпорту до ЄС будь-якого російського газу, включно з СПГ, з 1 січня 2026 року.

Підготовка до оборони ЄС

Наступного тижня Єврокомісія представить керівництву ЄС проєкт плану підготовки до ймовірної війни проти Росії, який розрахований на п'ять років.

США

За словами віцепрезидента США Джея Ді Венса, президент США Дональд Трамп веде переговори з Індією та Китаєм, щоб скоротити закупівлі російської нафти та зменшити доходи РФ від енергетичного експорту.

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун заявив про готовність підтримати законопроєкт, що передбачає нові торговельні та фінансові обмеження щодо Росії.

Німеччина

Вищий земельний суд у Франкфурті-на-Майні ухвалив рішення конфіскувати на користь Німеччини близько €720 млн, які належать російському банку, що підпав під європейські санкції у 2022 році.

Естонія

Уряд Естонії прийняв рішення остаточно припинити рух дорогою Вярська - Саатсе, частина якої проходить по території Псковської області.

Фінляндія

Російські лижники не зможуть виступити на етапі Кубка світу у Фінляндії - для них діє заборона на в’їзд до країни.

Економічна ситуація у РФ

Найбільші російські компанії можуть зіткнутися з фінансовими складнощами, а можливості держави щодо підтримки їхніх проєктів значно вичерпані, заявив міністр економічного розвитку Максим Решетніков.

Надходження податку на прибуток організацій до регіональних бюджетів у січні–серпні скоротилися на 5,1 % рік до року. Банки РФ у вересні скоротили видачу іпотеки на 8 %, порівняно з попереднім місяцем.

Борг громадян за розстрочкою під час купівлі житла становить приблизно 1,5 трильйона рублів, ця сума з початку року зросла в 1,5 раза.

Росіяни почали економити на покупках у магазинах. Темпи зростання витрат знизилися вдвічі - з 13-14% у січні до 6% на кінець липня.

Кількість нових проєктів на ринку житла у РФ у січні-вересні зменшилася на 16 % порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найвищий ризик нереалізованості квартир у новобудовах у 2025 році зафіксовано в Краснодарському краї, Самарі та Красноярську. Продажі нових пікапів у Росії за підсумками дев'яти місяців 2025 року знизилися на 25,7%.

У 2025 році в Росії середня вартість підготовки машини до зими підскочила мінімум на 15% порівняно з минулим роком.

Біржові ціни на бензин Аі-95 збільшилися на 0,19%, на Аі-92 - на 0,12%.

Росія скоротила постачання за кордон рослинних олій на 24% від аналогічного періоду минулого року. Закордонне пиво подорожчало на 35%, вітчизняне - на 20%.

Опитування показало, що бажання відкривати власний бізнес у росіян впало до 14 % проти 31 % у 2009 році.

Влада Санкт-Петербурга заднім числом скасувала губернаторську одноразову виплату в 1,6 мільйона рублів для добровольців, які йдуть на війну проти України.

Близько 78 % компаній у Краснодарському краї заявили про те, що відчувають складнощі з пошуком і наймом персоналу. Найскладніша ситуація в таких сферах, як медицина, будівництво, продажі, сфера послуг та логістика.

Обсяг складських запасів промислової продукції РФ у грошовому вираженні зріс на 35,9 % за рік.