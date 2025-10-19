Санкции работают: разведка узнала, как США и ЕС уже ограничили Россию

Европейский Союз

Совет ЕС и Европарламент предварительно согласовали условия программы развития оборонпрома EDIP, в которую на ближайшие два года закладывают финансирование в размере 1,5 млрд евро, в том числе и средства для привлечения украинского ОПК.

Европейская комиссия прорабатывает предложение о привлечении к репарационному займу Украине дополнительных 25 миллиардов с частных счетов россиян в разных странах.

Европейский банк реконструкции и развития планирует расширить объемы операций в Украине до 2,5-3 млрд евро в год.

Коалиция возможностей по разминированию в 2026 году планирует выделить не менее 165 млн евро на обеспечение Украины техникой и оборудованием.

Финляндия присоединилась к так называемому "Таллиннскому механизму", предусматривающему меры развития устойчивости Украины к киберугрозам.

Европарламент

Комитеты Европарламента по промышленности, научным исследованиям и энергетике, а также по международной торговле одобрили проекты по запрету импорта в ЕС любого российского газа, включая СПГ, с 1 января 2026 года.

Подготовка к обороне ЕС

На следующей неделе Еврокомиссия представит руководству ЕС проект плана подготовки к возможной войне против России, который рассчитан на пять лет.

США

По словам вице-президента США Джея Ди Вэнса, президент США Дональд Трамп ведет переговоры с Индией и Китаем, чтобы сократить закупки российской нефти и уменьшить доходы РФ от энергетического экспорта.

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун заявил о готовности поддержать законопроект, предусматривающий новые торговые и финансовые ограничения в отношении России.

Германия

Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне принял решение конфисковать в пользу Германии около €720 млн, принадлежащих российскому банку, подпавшему под европейские санкции в 2022 году.

Эстония

Правительство Эстонии приняло решение окончательно прекратить движение по дороге Вярска - Саатсе, часть которой проходит по территории Псковской области.

Финляндия

Российские лыжники не смогут выступить на этапе Кубка мира в Финляндии - для них действует запрет на въезд в страну.

Экономическая ситуация в РФ

Крупнейшие российские компании могут столкнуться с финансовыми сложностями, а возможности государства по поддержке их проектов значительно исчерпаны, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Поступления налога на прибыль организаций в региональные бюджеты в январе-августе сократились на 5,1 % год к году. Банки РФ в сентябре сократили выдачу ипотеки на 8 %, по сравнению с предыдущим месяцем.

Долг граждан по рассрочке при покупке жилья составляет около 1,5 триллиона рублей, эта сумма с начала года выросла в 1,5 раза.

Россияне начали экономить на покупках в магазинах. Темпы роста расходов снизились вдвое - с 13-14% в январе до 6% на конец июля.

Количество новых проектов на рынке жилья в РФ в январе-сентябре уменьшилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Самый высокий риск нереализованности квартир в новостройках в 2025 году зафиксирован в Краснодарском крае, Самаре и Красноярске. Продажи новых пикапов в России по итогам девяти месяцев 2025 года снизились на 25,7%.

В 2025 году в России средняя стоимость подготовки машины к зиме подскочила минимум на 15% по сравнению с прошлым годом.

Биржевые цены на бензин Аи-95 увеличились на 0,19%, на Аи-92 - на 0,12%.

Россия сократила поставки за рубеж растительных масел на 24% от аналогичного периода прошлого года. Зарубежное пиво подорожало на 35%, отечественное - на 20%.

Опрос показал, что желание открывать собственный бизнес у россиян упало до 14 % против 31 % в 2009 году.

Власти Санкт-Петербурга задним числом отменили губернаторскую единовременную выплату в 1,6 миллиона рублей для добровольцев, идущих на войну против Украины.

Около 78 % компаний в Краснодарском крае заявили о том, что испытывают сложности с поиском и наймом персонала. Самая сложная ситуация в таких сферах, как медицина, строительство, продажи, сфера услуг и логистика.

Объем складских запасов промышленной продукции РФ в денежном выражении вырос на 35,9 % за год.