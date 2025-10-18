В РФ зарплати в'язнів перевищують доходи вчителів, - СЗРУ

В Російській Федерації доходи ув'язнених зросли до рівня, що перевищує зарплати вчителів у більшості регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Служби зовнішньої розвідки України.

У розвідці поінформували, що у 2019 році засуджені в середньому отримували 14,7 тисяч рублів, а у 2025 році рівень доходів сягнув 33 тисяч. Тобто, відбулося зростання на 25%.

"Для порівняння: у 73 регіонах учителі отримують менше мінімального рівня оплати праці у 22 440 рублів", - йдеться у повідомленні.

У СЗРУ зазначили, що шкільна система РФ потерпає від дефіциту понад 250 тисяч педагогів. Зокрема, третина вчителів вже старші за 50 років, а молоді спеціалісти припиняють співпрацю через низьку заробітну плату та перенавантаження. Таким чином, освітня інфраструктура в РФ деградує, а статус учителя знецінюється.

"Зростання зарплат ув’язнених офіційно пояснюють співпрацею бізнесу з системою виконання покарань. Держава намагається використати колонії як економічний ресурс, обіцяючи "не ГУЛАГ, а нові умови" для ув’язнених, які мали б замінити трудових мігрантів. Але бізнес стикається з низькою кваліфікацією та високою плинністю кадрів", - пишуть у розвідці.

Також розвідники пояснили ще одну проблему. Зокрема, те, що підвищені зарплати не зупиняють масове вербування засуджених на війну проти України. Бо для багатьох в'язнів це вигідніший варіант, ніж робота в колонії.

Ба більше, у регіонах запроваджені бонуси для співробітників федеральної служби виконання покарань, які поповнюють армію РФ "добровольцями".

"Таким чином, Кремль одночасно піднімає оплату праці ув’язненим і стимулює їхній вихід із колоній у військові частини. У результаті освітня система втрачає вчителів, а економіка - працівників. Пріоритети очевидні: замість інвестицій у майбутнє країна вкладає ресурси у відтворення репресивного апарату та воєнної машини", - резюмували в СЗРУ.