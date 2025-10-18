ua en ru
У Росії знижують або скасовують виплати контрактникам, - ЦПД

Російська Федерація, Субота 18 жовтня 2025 01:56
UA EN RU
У Росії знижують або скасовують виплати контрактникам, - ЦПД Фото: військовослужбовці Російської Федерації (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У регіонах Російської Федерації знижують або скасовують виплати чоловікам, що підписують контракти для служби в армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.

Зазначена тенденція зниження або скасування виплат новобранцям зафіксована у наступних регіонах:

  • Республіка Марій Ел - з 3 млн руб. (31,6 тис. доларів) до 800 тис. руб. (8,4 тис. доларів);
  • Чуваська Республіка - з 2,5 млн руб. (26,3 тис. доларів) до 800 тис. руб. (8,4 тис. доларів);
  • Самарська область - з 3,6 млн руб. (37,9 тис. доларів) до 400 тис. руб. (4,2 тис. доларів).

Також скорочення фіксуються в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, Нижньогородській області та Башкортостані.

"У Санкт-Петербурзі "губернаторську" виплату 1,6 млн руб. (16,8 тис. доларів) взагалі скасовано постановою заднім числом", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД пояснили, що така динаміка вказує на виснаження регіональних бюджетів на тлі війни та зростання державних витрат.

"Пропагандистські обіцянки "щедрих підйомних" поступово замінюються адміністративним тиском і штрафами - коштів стає дедалі менше, натомість примусу більшає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином, Кремль прагне зберегти темп ведення війни навіть ціною повного руйнування довіри населення до влади.

Скорочення, затримки і скасування виплат заднім числом свідчать, що економічний тягар агресії стає непосильним для регіонів.

Проблеми з новими контрактниками в Росії

Вперше з початку повномасштабної війни скорочення одноразових виплат контрактникам було зафіксоване у серпні 2025 року. Це викликане дефіцитом російського держбюджету.

За даними Інституту вивчення війни, у Росії спостерігається зниження кількості добровольців на війну проти України. Солідні зарплати вже не стимулюють росіян воювати в Україну в обсягах, як раніше.

У Росії намагаються залучати до війни нових "контрактників", пропонуючи їм так звані "гарячі виплати". Суть у тому, що виплати будуть більшими, якщо підписати контракт до відповідної дати.

