ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Санкции не пугают. Индия хочет купить у России истребители и системы ПРО, - Bloomberg

Индия, Воскресенье 30 ноября 2025 23:21
UA EN RU
Санкции не пугают. Индия хочет купить у России истребители и системы ПРО, - Bloomberg Фото: Индия намерена купить российские истребители, несмотря на позицию США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Индия собирается обсудить покупку российских истребителей и систем противоракетной обороны во время визита российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Индия планирует начать переговоры о покупке российских истребителей и системы противоракетной обороны", - сообщили источники издания.

Они рассказали, что Индия планирует обсудить с РФ покупку истребителей Су-57 и модернизированной версии системы ПРО С-500.

Bloomberg отмечает, что возможное заключение сделки со страной-агрессором может создать препятствия для торговых соглашений Индии и США. В частности, Белый дом не одобряет закупки индийской стороной вооружения у Москвы.

Индийский министр обороны Раджеш Кумар Сингх заявил, что оборонное сотрудничество Индии с Россией является долговременным и страна не намерена прекращать его в ближайшее время.

По его словам, Индия будет продолжать покупать оборонное оборудование как у России, так и у США.

Партнерство России и Индии

Индия понесла экономические и торговые потери из-за сотрудничества с Россией, особенно в контексте войны России против Украины и санкционного давления США и ЕС.

Так, из-за тесных отношений с Россией Вашингтон в 2025 году повысил пошлины на большинство индийских товаров до 50%, включая "дополнительные" тарифы, связанные с покупками российских энергоносителей и вооружения. Это негативно повлияло на индийских производителей, которые ориентируются на американский рынок.

Именно поэтому в декабре 2025 года Индия планирует сократить экспорт российской нефти до самого низкого уровня за последние три года.

Ранее РБК-Украина писало о том, что индийский энергетический гигант Reliance Industries с 20 ноября полностью прекратил импорт российской нефти. Взамен индийская корпорация Reliance Industries приобрела миллионы баррелей нефти из стран Ближнего Востока и США после введения американских санкций против двух российских производителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Индия
Новости
"Для мира нужна еще одна сторона". Рубио и Умеров подвели итоги встречи в США
"Для мира нужна еще одна сторона". Рубио и Умеров подвели итоги встречи в США
Аналитика
Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву