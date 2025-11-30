Санкции не пугают. Индия хочет купить у России истребители и системы ПРО, - Bloomberg

Индия собирается обсудить покупку российских истребителей и систем противоракетной обороны во время визита российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Индия планирует начать переговоры о покупке российских истребителей и системы противоракетной обороны", - сообщили источники издания.

Они рассказали, что Индия планирует обсудить с РФ покупку истребителей Су-57 и модернизированной версии системы ПРО С-500.

Bloomberg отмечает, что возможное заключение сделки со страной-агрессором может создать препятствия для торговых соглашений Индии и США. В частности, Белый дом не одобряет закупки индийской стороной вооружения у Москвы.

Индийский министр обороны Раджеш Кумар Сингх заявил, что оборонное сотрудничество Индии с Россией является долговременным и страна не намерена прекращать его в ближайшее время.

По его словам, Индия будет продолжать покупать оборонное оборудование как у России, так и у США.