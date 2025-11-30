Санкции не пугают. Индия хочет купить у России истребители и системы ПРО, - Bloomberg
Индия собирается обсудить покупку российских истребителей и систем противоракетной обороны во время визита российского диктатора Владимира Путина.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Индия планирует начать переговоры о покупке российских истребителей и системы противоракетной обороны", - сообщили источники издания.
Они рассказали, что Индия планирует обсудить с РФ покупку истребителей Су-57 и модернизированной версии системы ПРО С-500.
Bloomberg отмечает, что возможное заключение сделки со страной-агрессором может создать препятствия для торговых соглашений Индии и США. В частности, Белый дом не одобряет закупки индийской стороной вооружения у Москвы.
Индийский министр обороны Раджеш Кумар Сингх заявил, что оборонное сотрудничество Индии с Россией является долговременным и страна не намерена прекращать его в ближайшее время.
По его словам, Индия будет продолжать покупать оборонное оборудование как у России, так и у США.
Партнерство России и Индии
Индия понесла экономические и торговые потери из-за сотрудничества с Россией, особенно в контексте войны России против Украины и санкционного давления США и ЕС.
Так, из-за тесных отношений с Россией Вашингтон в 2025 году повысил пошлины на большинство индийских товаров до 50%, включая "дополнительные" тарифы, связанные с покупками российских энергоносителей и вооружения. Это негативно повлияло на индийских производителей, которые ориентируются на американский рынок.
Именно поэтому в декабре 2025 года Индия планирует сократить экспорт российской нефти до самого низкого уровня за последние три года.
Ранее РБК-Украина писало о том, что индийский энергетический гигант Reliance Industries с 20 ноября полностью прекратил импорт российской нефти. Взамен индийская корпорация Reliance Industries приобрела миллионы баррелей нефти из стран Ближнего Востока и США после введения американских санкций против двух российских производителей.