Санкції ЄС проти РФ: танкери тіньового флоту можуть піти окремими списками до нового року

Європейська комісія може додати певну кількість танкерів тіньового флоту в окремі санкційні списки, якщо не встигне ухвалити 20-й пакет санкцій до нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Власюк повідомив, що з 20-м санкційним пакетом Євросоюзу є два варіанти розвитку подій: або він ухвалюється до нового року, або застосовується "план Б".

"Вже 2 грудня, фіналізованого проєкту 20-го санкційного пакета поки що ми не бачимо. При тому, що вікно для прийняття - це умовно засідання 19 грудня. Після цього - Різдво, Новий рік, і вже ми виходимо в січень", - сказав він.

Власюк зауважив: якщо до кінця поточного тижня або на початку наступного пакет фіналізують з урахуванням пропозицій української сторони, тоді є шанс, що його ухвалять цього року.

"Якщо - ні, тоді ми з 20-м санкційним пакетом заходимо в новий рік. При цьому рухаємось по "плану Б". Є попередня домовленість, що Єврокомісія спробує додати в санкційний список певну кількість (я думаю, велику кількість) нафтових танкерів тіньового флоту, можливо, ще деякі позиції. Тобто вони це не називатимуть санкційним пакетом повноцінним, але якісь такі санкційні списки вони все ж таки цього року спробують реалізувати", - сказав Власюк.

Він наголосив, що Україна надала партнерам усю необхідну інформацію щодо танкерів тіньового флоту, а також капітанів, операторів, отримувачів нафти, НПЗ.