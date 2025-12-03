ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

Санкции ЕС против РФ: танкеры теневого флота могут пойти отдельными списками до нового года

Европа, Среда 03 декабря 2025 02:01
Санкции ЕС против РФ: танкеры теневого флота могут пойти отдельными списками до нового года Фото: нефтяной танкер (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Европейская комиссия может добавить определенное количество танкеров теневого флота в отдельные санкционные списки, если не успеет принять 20-й пакет санкций до нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка в эфире телемарафона "Единые новости".

Власюк сообщил, что с 20-м санкционным пакетом Евросоюза есть два варианта развития событий: либо он принимается до нового года, либо применяется "план Б".

"Уже 2 декабря, финализированного проекта 20-го санкционного пакета пока что мы не видим. При том, что окно для принятия - это условно заседание 19 декабря. После этого - Рождество, Новый год, и уже мы выходим в январь", - сказал он.

Власюк отметил: если до конца текущей недели или в начале следующей пакет финализируют с учетом предложений украинской стороны, тогда есть шанс, что его примут в этом году.

"Если - нет, тогда мы с 20-м санкционным пакетом заходим в новый год. При этом движемся по "плану Б". Есть предварительная договоренность, что Еврокомиссия попытается добавить в санкционный список определенное количество (я думаю, большое количество) нефтяных танкеров теневого флота, возможно, еще некоторые позиции. То есть они это не будут называть санкционным пакетом полноценным, но какие-то такие санкционные списки они все же в этом году попытаются реализовать", - сказал Власюк.

Он отметил, что Украина предоставила партнерам всю необходимую информацию о танкерах теневого флота, а также капитанов, операторов, получателей нефти, НПЗ.

20-й пакет санкций против России

Между тем издание Politico пишет, что Европейский Союз может принять 20-й пакет санкций против России в январе. Обсуждение начнется после новогодних праздников.

Один из европейских чиновников, которого цитирует издание, заявил, что сейчас это не является приоритетом.

Источники рассказали, что в подготовительных органах происходят неформальные дискуссии по новому пакету санкций, особенно относительно потенциальных списков, но это "стандартная подготовительная работа".

В октябре Европейский Союз официально одобрил новый - уже 19-й - пакет санкций против России. Ограничения направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны.

