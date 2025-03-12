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Держсекретар США відповів, чи зберігатимуться санкції проти Росії

Україна, Середа 12 березня 2025 14:44
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Держсекретар США відповів, чи зберігатимуться санкції проти Росії Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати не скасували жодних санкцій проти Росії, запроваджених у попередні роки. Москва поки що не зробила нічого.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

"Кожна із санкцій, запроваджених проти Росії, залишається чинною, всі санкції, які президент Трамп успадкував. Вони (росіяни, - ред.) перебувають під багатьма санкціями вже. Не зроблено нічого, щоб їх скасувати, вони залишаються чинними", - сказав він.

Коментуючи плани США щодо Росії, якщо Москва відмовиться від пропозиції про 30-денне припинення вогню, Рубіо заявив:

"Але ми не думаємо, що це конструктивно буде мені зараз стояти і виголошувати погрози про те, що ми будемо робити, якщо Росія скаже "ні". Давайте вірити, що вона скаже "так"".

Нагадаємо, Сполучені Штати 11 березня погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідданими з Україною після того, як Київ заявив про готовність підтримати пропозицію Вашингтона про 30-денне припинення вогню з Росією.

Після більш ніж восьмигодинних переговорів з українськими офіційними особами в Джидді (Саудівська Аравія) держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США тепер передадуть пропозицію Росії, і тепер м'яч на боці Москви.

Рубіо заявив, що США "будуть контактувати" з Росією вже 12 березня.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що радники президента США Дональда Трампа працюють над планом щодо послаблення нафтових санкцій проти Москви.

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