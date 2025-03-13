Санкции ЕС могут стать темой переговоров с РФ по перемирию с Украиной, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что на любых переговорах с Россией по прекращению огня с Украиной будет поднят вопрос о санкциях, введенных странами Европы против страны-агрессора. Также темой обсуждений могут быть замороженные активы РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.
Отвечая на вопрос представителей СМИ в Вашингтоне о позиции Белого дома относительно участия европейских партнеров в мирном процессе, американский чиновник отметил, что официальный Киев "усилил потребность в европейцах". Об этом было указано в совместном заявлении после переговоров делегаций от Украины и США в Джидде 11 марта
"Но я уже публично сказал, что европейцы ввели ряд санкций против Российской Федерации, и я предполагаю, что в любых переговорах - если мы, надеюсь, дойдем до них - с россиянами они поднимут (вопрос, - ред.) этих европейских санкций, которые были наложены на них", - сказал Рубио.
Госсекретарь США выразил мнение, что вопрос европейских санкций "будет на столе" при будущих переговорах с российской стороной.
"Не говоря уже о том, что происходит с замороженными (российскими, - ред.) активами и тому подобное", - добавил он.
Также Рубио считает "само собой разумеющимся", что для того, чтобы в Украине "был мир, в конце этого процесса европейцы должны принять определенное решение относительно того, что они собираются делать с этими санкциями и тому подобное".
"И поэтому я считаю, что они должны быть обязательно привлечены к этому вопросу", - заявил американский чиновник.
Кроме того, Рубио рассказал, что "есть также всевозможные обещания по безопасности, которые европейские страны дали Украине, и это также, я думаю, будет частью этого разговора, когда мы будем продвигаться вперед".
Стоит напомнить, перед этим госсекретарь США Марко Рубио ответил, будут ли сохраняться санкции против России. По его словам, Штаты не отменили никаких санкций против РФ, которые были введены в предыдущие годы, и пока что "не сделано ничего, чтобы их отменить, они остаются в силе".
К слову, 12 марта издание Le Figaro сообщило, что Национальное собрание Франции рассмотрит резолюцию с призывом арестовать замороженные российские активы в пользу Украины.
Добавим, вопрос активов РФ стал особенно актуальным, поскольку в Европе участились призывы к их конфискации. В частности, в тексте резолюции призывается ЕС к немедленному использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.
Также напомним, 11 марта во время встречи в Джидде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры украинской и американской делегаций, в ходе которых стороны пришли к ряду договоренностей: Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, а Вашингтон согласился возобновить военную поддержку и снова начали обмен разведданными.
Сейчас ожидается, как отреагирует РФ на предложение о прекращении огня. Недавно президент США Дональд Трамп сообщил, что его делегация едет в Россию, где они будут говорить о 30-дневном прекращении огня из Украины.
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