Франція розгляне резолюцію про арешт заморожених активів РФ на користь України, - ЗМІ
Національні збори Франції у середу, 12 березня, розглянуть резолюцію із закликом арештувати заморожені російські активи на користь України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Як зазначається, у проєкті резолюції міститься заклик до Європейського Союзу, НАТО та інших союзників "продовжувати та посилювати свою політичну, економічну та військову підтримку України".
У документі також є кілька моментів, які обов’язково будуть обговорюватися, зокрема питання процесу вступу України до ЄС, присутності французьких солдатів на українській землі в разі мирної угоди та імпорту російського газу країнами ЄС, якому резолюція закликає "покласти край".
Питання російських активів стало особливо актуальним, оскільки в Європі почастішали заклики до їх конфіскації. У тексті резолюції закликається ЄС до негайного використання заморожених російських активів для підтримки України.
Конфіскаціє заморожених активів РФ
Нагадаємо, у Європі перебуває більша частина заморожених активів Росії. Зокрема, сума заморожених російських активів у депозитарії Euroclear (Бельгія) становить 183 млрд євро. З доходів від них Україна отримає в березні 2025 року черговий транш на 2 млрд євро.
У 2024 році відсотки за залишками грошових коштів за активами, що перебувають під санкціями проти Росії, склали приблизно 6,9 млрд євро.
Крім того, країни G7 використовують майбутній прибуток для кредиту Україні на 50 млрд доларів. Київ уже почав отримувати ці гроші. Однак у Європі поки що немає консенсусу щодо конфіскації російських грошей через побоювання наслідків для фінансової системи ЄС.
Також ЗМІ повідомляли, що найбільші держави Європи вивчають можливість конфіскації понад 200 млрд євро заморожених російських активів, складаючи плани угоди про припинення вогню в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.