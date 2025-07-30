Санкції ЄС б'ють по "Роснефті". Індійські компанії розривають контракти з Nayara, - Reuters

Санкційний тиск ЄС на енергетичний сектор Росії почав позначатися на індійській компанії Nayara Energy, яка пов’язана з російською "Роснефтью".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними Reuters, власники трьох танкерів, які співпрацювали з Nayara, ініціювали розірвання контрактів через побоювання вторинних санкцій.
Згідно з повідомленням агентства, компанії Seven Islands Shipping Ltd та Great Eastern Shipping Co (GESCO) звернулися до Nayara із проханням зняти з контрактів три судна - Bourbon, Courage і Jag Pooja.
Причина - нові санкції ЄС, які стосуються підприємств із російським капіталом.
Nayara Energy — третій за величиною нафтопереробний завод в Індії, контрольний пакет акцій якого належить російській "Роснефти". Компанія не лише постачає нафтопродукти на внутрішній ринок, але й активно експортує їх.
Пакет санкцій Євросоюзу, ухвалений 18 липня, вже змусив Nayara скоротити виробництво на своєму заводі на заході Індії - потужністю 400 тис. барелів на добу - через труднощі зі зберіганням пального.
Крім того джерела видання повідомили, танкер Sanmar Songbird, який мав забрати вантаж з Вадінара (де розташовано НПЗ Nayara), був перенаправлений на інший завод - MRPL - через проблеми зі страхуванням.
Nayara публічно критикує санкції, називаючи їх "несправедливими та односторонніми".
Водночас компанія поки не коментувала ситуацію з розірванням контрактів. Представники Seven Islands, GESCO, HPCL і Sanmar також не надали відповіді на запити журналістів.
За інформацією Reuters, генеральний директор Nayara нещодавно подав у відставку.
Нагадаємо, ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. У списку опинились 22 банки, чотири компанії, пов'язані з російським фондом прямих інвестицій, 26 суб'єктів, пов'язаних з російським ВПК і не тільки.
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала 18-й санкційний пакет проти Росії одним з найсильніших від початку повномасштабної війни.
За словами глави МЗС Естонії, Брюссель вже почав працювати над наступним пакетом санкцій.
27 липня, стало відомо, що Україна синхронізувала європейські санкції, а також запровадила нові обмеження. Вони були націлені проти критичних ресурсів РФ.