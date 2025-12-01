Санкції "добивають" російський СПГ: нові дані LSEG показали падіння експорту

Експорт скрапленого природного газу з Росії у січні-листопаді 2025 року знизився на 2% і становив 28,4 млн метричних тонн, про це свідчать останні дані LSEG, оприлюднені у понеділок.

Загальне зниження експорту у 2025 році пов’язують із санкціями США, запровадженими у відповідь на війну проти України. Дійсно, через санкції та дефіцит доступного флоту РФ не може повноцінно транспортувати паливо, що призвело до різкого зниження можливостей експорту.

Обмеження, зокрема, дуже сильно торкнулися Arctic LNG 2 - нового амбітного проєкту Росії, що мав стати ключовим елементом для збільшення поставок СПГ на світові ринки.

Втім, варто зазначити, що попри загальне річне скорочення, у листопаді російський експорт СПГ зріс на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року й досяг 3,19 млн тонн. Водночас у порівнянні з жовтнем поставки зменшилися на 4,5% після того, як у жовтні було зафіксовано рекордний місячний обсяг. Зростання у жовтні–листопаді фахівці пов’язують із запуском експорту з нового заводу "Арктик СПГ-2".

А ось загальний обсяг експорту з початку року залишився нижчим. Обмеження, що торкнулися зокрема "Арктик СПГ-2", різко звузили можливості використання танкерного флоту для транспортування палива, що й спричинило зменшення російських поставок на світові ринки.

Майже весь експорт - до Китаю

За даними відстеження суден Kpler та LSEG, експорт газу із "Арктик СПГ-2" нині повністю орієнтований на Китай. Наприкінці серпня КНР отримала перший вантаж СПГ із цього санкціонованого російського проєкту - за кілька днів до зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та голови КНР Сі Цзіньпіна.

У листопаді поставки з "Арктик СПГ-2" скоротилися до 224 тисяч тонн порівняно з 298 тисяч тонн у жовтні, а від початку року сумарно склали 1,1 млн тонн. Близько 1 млн тонн отримали кінцеві китайські покупці, включно з вантажами зі сховищ проєкту.

Європа скорочує поставки

Паралельно продовжує зменшуватися експорт російського СПГ до Європи. За перші 11 місяців року він скоротився на 16% у річному вимірі - до 12,3 млн тонн. У листопаді поставки становили близько 1,3 млн тонн, що загалом відповідає показникам за той самий місяць минулого року.

Показники ключових російських проєктів

Ямал СПГ (Novatek):

листопад: зростання виробництва на 2,4% - до 1,7 млн тонн;

за січень-листопад: падіння експорту на 5% - до 16,9 млн тонн.

Sakhalin-2 (Газпром):