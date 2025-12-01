Санкции "добивают" российский СПГ: новые данные LSEG показали падение экспорта

Экспорт сжиженного природного газа из России в январе-ноябре 2025 года снизился на 2% и составил 28,4 млн метрических тонн, об этом свидетельствуют последние данные LSEG, обнародованные в понедельник.

Общее снижение экспорта в 2025 году связывают с санкциями США, введенными в ответ на войну против Украины. Действительно, из-за санкций и дефицита доступного флота РФ не может полноценно транспортировать топливо, что привело к резкому снижению возможностей экспорта.

Ограничения, в частности, очень сильно коснулись Arctic LNG 2 - нового амбициозного проекта России, который должен был стать ключевым элементом для увеличения поставок СПГ на мировые рынки.

Впрочем, стоит отметить, что несмотря на общее годовое сокращение, в ноябре российский экспорт СПГ вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 3,19 млн тонн. В то же время по сравнению с октябрем поставки уменьшились на 4,5% после того, как в октябре был зафиксирован рекордный месячный объем. Рост в октябре-ноябре специалисты связывают с запуском экспорта с нового завода "Арктик СПГ-2".

А вот общий объем экспорта с начала года остался ниже. Ограничения, коснувшиеся в том числе "Арктик СПГ-2", резко сузили возможности использования танкерного флота для транспортировки топлива, что и привело к уменьшению российских поставок на мировые рынки.

Почти весь экспорт - в Китай

По данным отслеживания судов Kpler и LSEG, экспорт газа с "Арктик СПГ-2" сейчас полностью ориентирован на Китай. В конце августа КНР получила первый груз СПГ из этого санкционированного российского проекта - за несколько дней до встречи российского диктатора Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В ноябре поставки с "Арктик СПГ-2" сократились до 224 тысяч тонн по сравнению с 298 тысяч тонн в октябре, а с начала года суммарно составили 1,1 млн тонн. Около 1 млн тонн получили конечные китайские покупатели, включая грузы из хранилищ проекта.

Европа сокращает поставки

Параллельно продолжает уменьшаться экспорт российского СПГ в Европу. За первые 11 месяцев года он сократился на 16% в годовом измерении - до 12,3 млн тонн. В ноябре поставки составили около 1,3 млн тонн, что в целом соответствует показателям за тот же месяц прошлого года.

Показатели ключевых российских проектов

Ямал СПГ (Novatek):

ноябрь: рост производства на 2,4% - до 1,7 млн тонн;

за январь-ноябрь: падение экспорта на 5% - до 16,9 млн тонн.

Sakhalin-2 (Газпром):