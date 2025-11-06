Санкції в дії. Росія визнала стрімке падіння нафтогазових доходів

Міністерство фінансів РФ визнало, що російський бюджет стрімко втрачає доходи внаслідок падіння цін на нафту і посилення санкцій. У жовтні вони скоротилися на 27%, порівняно з минулорічним показником.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Повідомляється, що бюджет країни-агресорки у жовтні зібрав на 322 млрд рублів (4 млрд доларів) менше. Надходження ключового податку на видобуток корисних копалин впали на 26% з минулого року.
При цьому темпи спаду збільшуються: якщо за січень-травень це було 14%, то до кінця червня - вже 17%, у липні - 18%, у серпні - 20%, а в жовтні - 21%.
Підсанкційні нафтові гіганти РФ "Роснефть" і "Лукойл" забезпечували половину експорту нафти, або 2,2 млн барелів на добу. Якщо врахувати всі російські компанії, внесені до "чорних списків" США, то під санкціями перебуває 70% нафти Росії, яка йде на експорт.
Російська влада планує компенсувати провал сировинної ренти та закривати "діру" у бюджеті податками на несировинний сектор економіки і збільшенням боргу.
Зокрема, наступного року російська влада планує підвищити ПДВ до 22%, збільшити податки на малий бізнес, а також набрати близько 12 трлн рублів (148 млрд доларів) нових позик.
Нагадаємо, 23 жовтня американський лідер Дональд Трамп оголосив про новий санкційний пакет проти російського енергетичного сектору. До списку обмежень потрапили нафтові гіганти "Лукойл" і "Роснефть", а також їхні дочірні структури.
РБК-Україна також писало, що морські постачання російської сирої нафти через санкції США скоротилися найбільше з січня 2024 року.