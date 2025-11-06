Санкції в дії. Росія визнала стрімке падіння нафтогазових доходів

Повідомляється, що бюджет країни-агресорки у жовтні зібрав на 322 млрд рублів (4 млрд доларів) менше. Надходження ключового податку на видобуток корисних копалин впали на 26% з минулого року.

При цьому темпи спаду збільшуються: якщо за січень-травень це було 14%, то до кінця червня - вже 17%, у липні - 18%, у серпні - 20%, а в жовтні - 21%.

Підсанкційні нафтові гіганти РФ "Роснефть" і "Лукойл" забезпечували половину експорту нафти, або 2,2 млн барелів на добу. Якщо врахувати всі російські компанії, внесені до "чорних списків" США, то під санкціями перебуває 70% нафти Росії, яка йде на експорт.

Російська влада планує компенсувати провал сировинної ренти та закривати "діру" у бюджеті податками на несировинний сектор економіки і збільшенням боргу.

Зокрема, наступного року російська влада планує підвищити ПДВ до 22%, збільшити податки на малий бізнес, а також набрати близько 12 трлн рублів (148 млрд доларів) нових позик.