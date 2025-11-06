Санкции в действии. Россия признала стремительное падение нефтегазовых доходов

Сообщается, что бюджет страны-агрессора в октябре собрал на 322 млрд рублей (4 млрд долларов) меньше. Поступления ключевого налога на добычу полезных ископаемых упали на 26% с прошлого года.

При этом темпы спада увеличиваются: если за январь-май это было 14%, то к концу июня - уже 17%, в июле - 18%, в августе - 20%, а в октябре - 21%.

Подсанкционные нефтяные гиганты РФ "Роснефть" и "Лукойл" обеспечивали половину экспорта нефти, или 2,2 млн баррелей в сутки. Если учесть все российские компании, внесенные в "черные списки" США, то под санкциями находится 70% нефти России, которая идет на экспорт.

Российские власти планируют компенсировать провал сырьевой ренты и закрывать "дыру" в бюджете налогами на несырьевой сектор экономики и увеличением долга.

В частности, в следующем году российские власти планируют повысить НДС до 22%, увеличить налоги на малый бизнес, а также набрать около 12 трлн рублей (148 млрд долларов) новых займов.