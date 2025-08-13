Санкції б'ють по "Роснефти": найбільший банк Індії відмовився від роботи з її активами

Найбільший державний банк Індії припинив обслуговування нафтопереробної компанії Nayara Energy, яку контролює "Роснефть". Рішення пов'язане з ризиками потрапити під санкції США і Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на індійське видання The Economic Times .

Державний банк Індії (SBI) призупинив обробку платежів для Nayara Energy, фактично контрольованої "Роснефтью".

"Це рішення ухвалив банк зовсім недавно після введення американських тарифів, щоб забезпечити дотримання міжнародних правил. Урядових вказівок не було, але кожен банк має сам вирішувати, як діяти в подібних ситуаціях, і SBI зробив свій вибір", - пояснив співрозмовник видання.

Нові обмеження ЄС, разом з тарифами США, значно ускладнили обробку транзакцій компанії. Експерти вважають, що після рішення SBI інші індійські банки навряд чи погодяться співпрацювати з Nayar.

Спроба знайти обхідні шляхи

Раніше Bloomberg повідомляло, що Nayara зверталася до індійської влади з проханням підключити банк, який раніше використовував спеціальну схему розрахунків за іранську нафту.

Частка "Роснефти" і нові кадрові рішення

Nayara Energy була створена 2017 року, коли консорціум на чолі з "Роснефтью" придбав Essar Oil і НПЗ у Вадінарі потужністю 20 млн тонн на рік. Компанія забезпечує близько 8% нафтопереробки в Індії та управляє однією з найбільших мереж АЗС.

"Роснефть" безпосередньо володіє 49,13% акцій Nayara Energy, яка останніми роками закуповувала переважно російську нафту. Після потрапляння до санкційних списків ЄС гендиректором компанії було призначено росіянина Сергія Денисова.