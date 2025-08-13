ua en ru
Ср, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Санкции бьют по "Роснефти": крупнейший банк Индии отказался от работы с ее активами

Индия, Среда 13 августа 2025 11:45
UA EN RU
Санкции бьют по "Роснефти": крупнейший банк Индии отказался от работы с ее активами Фото: нефтеперерабатывающий завод компании Nayara Energy (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Крупнейший государственный банк Индии прекратил обслуживание нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, которую контролирует "Роснефть". Решение связано с рисками попасть под санкции США и Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на индийское издание The Economic Times.

Государственный банк Индии (SBI) приостановил обработку платежей для Nayara Energy, фактически контролируемой "Роснефтью".

"Это решение было принято банком совсем недавно после введения американских тарифов, чтобы обеспечить соблюдение международных правил. Правительственных указаний не было, но каждый банк должен сам решать, как действовать в подобных ситуациях, и SBI сделал свой выбор", - пояснил собеседник издания.

Новые ограничения ЕС, вместе с тарифами США, значительно усложнили обработку транзакций компании. Эксперты полагают, что после решения SBI другие индийские банки вряд ли согласятся сотрудничать с Nayar

Попытка найти обходные пути

Ранее Bloomberg сообщало, что Nayara обращалась к индийским властям с просьбой подключить банк, который ранее использовал специальную схему расчетов за иранскую нефть.

Доля "Роснефти" и новые кадровые решения

Nayara Energy была создана в 2017 году, когда консорциум во главе с "Роснефтью" приобрел Essar Oil и НПЗ в Вадинаре мощностью 20 млн тонн в год. Компания обеспечивает около 8% нефтепереработки в Индии и управляет одной из крупнейших сетей АЗС.

"Роснефть" напрямую владеет 49,13% акций Nayara Energy, которая в последние годы закупала преимущественно российскую нефть. После попадания в санкционные списки ЕС гендиректором компании был назначен россиянин Сергей Денисов.

Санкции ЕС уже ударили по производству и логистике Nayara

Напомним, 18 июля Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против России, нацеленный на ослабление нефтяной отрасли и финансового сектора агрессора. Под ограничения попала и Nayara Energy, что вынудило компанию сократить производство на своем заводе в Индии мощностью 400 тысяч баррелей в сутки из-за проблем с хранением топлива.

Кроме того, танкер Sanmar Songbird, который должен был загрузиться в порту Вадинар (где расположен НПЗ Nayara), был перенаправлен на предприятие MRPL из-за трудностей со страхованием груза.

Сама Nayara уже выступила с резкой критикой санкций, назвав их "несправедливыми и односторонними".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация НАФТА Индия
Новости
Воздушные силы отчитались после ночного обстрела Украины: уничтожено 34 цели
Воздушные силы отчитались после ночного обстрела Украины: уничтожено 34 цели
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия