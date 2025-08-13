Санкции бьют по "Роснефти": крупнейший банк Индии отказался от работы с ее активами

Крупнейший государственный банк Индии прекратил обслуживание нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, которую контролирует "Роснефть". Решение связано с рисками попасть под санкции США и Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на индийское издание The Economic Times .

Государственный банк Индии (SBI) приостановил обработку платежей для Nayara Energy, фактически контролируемой "Роснефтью".

"Это решение было принято банком совсем недавно после введения американских тарифов, чтобы обеспечить соблюдение международных правил. Правительственных указаний не было, но каждый банк должен сам решать, как действовать в подобных ситуациях, и SBI сделал свой выбор", - пояснил собеседник издания.

Новые ограничения ЕС, вместе с тарифами США, значительно усложнили обработку транзакций компании. Эксперты полагают, что после решения SBI другие индийские банки вряд ли согласятся сотрудничать с Nayar

Попытка найти обходные пути

Ранее Bloomberg сообщало, что Nayara обращалась к индийским властям с просьбой подключить банк, который ранее использовал специальную схему расчетов за иранскую нефть.

Доля "Роснефти" и новые кадровые решения

Nayara Energy была создана в 2017 году, когда консорциум во главе с "Роснефтью" приобрел Essar Oil и НПЗ в Вадинаре мощностью 20 млн тонн в год. Компания обеспечивает около 8% нефтепереработки в Индии и управляет одной из крупнейших сетей АЗС.

"Роснефть" напрямую владеет 49,13% акций Nayara Energy, которая в последние годы закупала преимущественно российскую нефть. После попадания в санкционные списки ЕС гендиректором компании был назначен россиянин Сергей Денисов.