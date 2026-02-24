Санкціонував особисто Путін: РФ використовує для терактів в Україні тактику "Аль-Каїди"

Дехтяренко нагадав, що теракт РФ у Львові - це фактично повторення тактики "Аль-Каїди". Ісламістська терористична організація свого часу розробила тактику "подвійного вибуху", щоб кількість жертв зростала максимально.

Росія бере приклад з цієї терористичної організації. А операцію з проведення терактів санкціонував російський диктатор Володимир Путін ще у 2023 році.

"Ще у 2023 році Путін санкціонував втілення так званого плану "Диверсійний шум". Мета цього плану - це масштабувати теракти, підпали і диверсії по території всієї України, і в такий спосіб росіяни намагаються посіяти паніку і розхитати ситуацію в нашій країні, і дестабілізувати суспільство зсередини", - пояснив він.

За словами Дехтяренка, для вчинення терактів росіяни намагаються вербувати громадян України онлайн. Для протидії СБУ та Національна поліція з 2024 року ведуть постійну інформаційну кампанію "Спали ФСБшника".

"Це багатоформатна робота, мета якої попередити українців про небезпеку. Також працює однойменний чат-бот, де українці можуть повідомити про спробу їх завербувати. Наразі на нього надійшло уже понад 18 тисяч звернень", - зазначив Дехтяренко.

Також СБУ посилює контррозвідувальну роботу та працює на випередження. Завдяки цьому вдається попередити приблизно 80% терактів, підпалів і диверсій.

"Але важлива також уважність самих громадян. Тому користуючись можливістю, закликаю українців зберігати пильність, дотримуватися інформаційної гігієни, а також із пересторогою ставитися до контактів із невідомими особами", - додав Дехтяренко, закликавши терміново повідомляти в СБУ, якщо будуть спроби вербування.