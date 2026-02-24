Санкціонував особисто Путін: РФ використовує для терактів в Україні тактику "Аль-Каїди"

Російський режим, влаштовуючи подвійні теракти в українських містах, бере приклад с терористичної організації "Аль-Каїда". Саме вона розробила цю тактику.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.
Читайте також: У справі про теракт у Львові є ще одна фігурантка: що про неї відомо
Дехтяренко нагадав, що теракт РФ у Львові - це фактично повторення тактики "Аль-Каїди". Ісламістська терористична організація свого часу розробила тактику "подвійного вибуху", щоб кількість жертв зростала максимально.
Росія бере приклад з цієї терористичної організації. А операцію з проведення терактів санкціонував російський диктатор Володимир Путін ще у 2023 році.
"Ще у 2023 році Путін санкціонував втілення так званого плану "Диверсійний шум". Мета цього плану - це масштабувати теракти, підпали і диверсії по території всієї України, і в такий спосіб росіяни намагаються посіяти паніку і розхитати ситуацію в нашій країні, і дестабілізувати суспільство зсередини", - пояснив він.
За словами Дехтяренка, для вчинення терактів росіяни намагаються вербувати громадян України онлайн. Для протидії СБУ та Національна поліція з 2024 року ведуть постійну інформаційну кампанію "Спали ФСБшника".
"Це багатоформатна робота, мета якої попередити українців про небезпеку. Також працює однойменний чат-бот, де українці можуть повідомити про спробу їх завербувати. Наразі на нього надійшло уже понад 18 тисяч звернень", - зазначив Дехтяренко.
Також СБУ посилює контррозвідувальну роботу та працює на випередження. Завдяки цьому вдається попередити приблизно 80% терактів, підпалів і диверсій.
"Але важлива також уважність самих громадян. Тому користуючись можливістю, закликаю українців зберігати пильність, дотримуватися інформаційної гігієни, а також із пересторогою ставитися до контактів із невідомими особами", - додав Дехтяренко, закликавши терміново повідомляти в СБУ, якщо будуть спроби вербування.
Нагадаємо, що за останні кілька днів Україну сколихнула серія замовлених росіянами терактів, ціллю яких стали правоохоронці у Львові, Миколаєві та Дніпрі. Внаслідок вибухів загинула патрульна поліцейська, понад 30 співробітників отримали поранення, а будівлі та техніка зазнали руйнувань.
У Львові в ніч на 22 лютого стався вибух біля одного з міських ТЦ. Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська, було поранено 25 людей. Також сталися вибухи в Дніпрі у відділку поліції (без постраждалих) та у Миколаєві на стоянці поліції - там семеро поліцейських отримали поранення.