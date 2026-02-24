Санкционировал лично Путин: РФ использует для терактов в Украине тактику "Аль-Каиды"

Российский режим, устраивая двойные теракты в украинских городах, берет пример с террористической организации "Аль-Каида". Именно она разработала эту тактику.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
Дехтяренко напомнил, что теракт РФ во Львове - это фактически повторение тактики "Аль-Каиды". Исламистская террористическая организация в свое время разработала тактику "двойного взрыва", чтобы количество жертв возрастало максимально.
Россия берет пример с этой террористической организации. А операцию по проведению терактов санкционировал российский диктатор Владимир Путин еще в 2023 году.
"Еще в 2023 году Путин санкционировал воплощение так называемого плана "Диверсионный шум". Цель этого плана - это масштабировать теракты, поджоги и диверсии по территории всей Украины, и таким образом россияне пытаются посеять панику и расшатать ситуацию в нашей стране, и дестабилизировать общество изнутри", - пояснил он.
По словам Дехтяренко, для совершения терактов россияне пытаются вербовать граждан Украины онлайн. Для противодействия СБУ и Национальная полиция с 2024 года ведут постоянную информационную кампанию "Спали ФСБшника".
"Это многоформатная работа, цель которой предупредить украинцев об опасности. Также работает одноименный чат-бот, где украинцы могут сообщить о попытке их завербовать. Сейчас на него поступило уже более 18 тысяч обращений", - отметил Дехтяренко.
Также СБУ усиливает контрразведывательную работу и работает на опережение. Благодаря этому удается предупредить примерно 80% терактов, поджогов и диверсий.
"Но важна также внимательность самих граждан. Поэтому пользуясь возможностью, призываю украинцев сохранять бдительность, соблюдать информационную гигиену, а также с опаской относиться к контактам с неизвестными лицами", - добавил Дехтяренко, призвав срочно сообщать в СБУ, если будут попытки вербовки.
Напомним, что за последние несколько дней Украину всколыхнула серия заказанных россиянами терактов, целью которых стали правоохранители во Львове, Николаеве и Днепре. В результате взрывов погибла патрульная полицейская, более 30 сотрудников получили ранения, а здания и техника подверглись разрушениям.
Во Львове в ночь на 22 февраля произошел взрыв возле одного из городских ТЦ. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская, были ранены 25 человек. Также произошли взрывы в Днепре в отделении полиции (без пострадавших) и в Николаеве на стоянке полиции - там семеро полицейских получили ранения.